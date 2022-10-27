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Giriş Tarihi: 27.10.2022 16:48 Son Güncelleme: 27.10.2022 17:02

Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks grafikle açıkladı: Türkiye ekonomisi patlama yapacak!

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks grafikle açıkladı: Türkiye ekonomisi patlama yapacak!

Türkiye yeni ekonomi modeli çervesinde uyguladığı ihracat yönlü büyüme stratejisi doğrultusunda makro ekonomik verileriyle emsallerinden pozitif ayrışıyor. Bu durum yabancı ekonomistlerin dikkatini çekti. Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks grafikle paylaştığı verilerde Türkiye ekonomisinin patlama yapabileceğine işaret etti. İşte çok konuşulacak o paylaşım...

Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks, Türkiye'nin yüksek ihracat hacimlerinde patlama yaşadığına dikkat çekti. Brooks, bununla beraber küresel ekonomide Türkiye'nin rekabet gücünün yükseldiğinin altını çizdi.

Ekonomist Brooks, sosyal medya hesabından paylaştığı grafikle beraber Türkiye ekonomisi üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o paylaşım:

"TÜRKİYE EKONOMİSİ PATLAMA YAPACAK"

"Grafikte kırmızı renkte görüldüğü gibi Türkiye, diğer gelişmekte olan pazarlardan farklı olarak ihracat hacimlerinde bir patlama yaşadı.

Türkiye'nin büyük ihracat rakamları ve rekabet gücü göz önüne alındığında Türkiye'nin küresel ekonomide başarılı olması için şartlar çokça var. Tek gereken makro istikrar ve Türkiye patlama yapacak."

İHRACATTA REKORLAR SERİSİ SÜRÜYOR

Eylül ayında Türkiye'nin ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek eylül ayı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 2022 yılı Ocak-Eylül dönemi ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış ile 188,2 milyar dolar seviyesine çıkarak oldukça güçlü bir performans gösterdi.

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Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks grafikle açıkladı: Türkiye ekonomisi patlama yapacak!
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