Dünyada en çok turist ağırlayan 6. ülke olduk

TBMMPlan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı. Toplantıda komisyon üyelerine bir sunum yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2002 yılından bugüne kültür ve turizm alanında yaptığı çalışmaları özetlerken, 2022 yılında yürütülen çalışmaları anlattı. 2023 yılı proje ve hedeflerini de paylaşan Bakan Ersoy, bakanlığının 2023 yılı bütçe teklifini, 16 milyar 505 milyon 839 bin TL olarak öngördüklerini bildirdi.Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) kurulması sayesinde, Türkiye'nin dünyanın en etkili ve yoğun tanıtım yapan ülkesi haline geldiğini aktaran Bakan Ersoy, "2019'da turizm rekorunu kırarak, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün verileriyle en çok ziyaretçi ağırlayan ülkeler sıralamasında dünya 6. olduk. 2022 yılı ocak-eylül döneminde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artışla 40.25 milyon kişi oldu. Turizm gelirimizde de önemli bir sıçrama gerçekleştirdik.2002'de 12.4 milyar dolar olan turizm gelirimizi, 2019'da 37.3 milyar dolara yükselttik. 2022 yılı ocak-eylül döneminde ise turizm gelirimiz 2021'e göre yüzde 68 artarak 35 milyar doları aştı. Ziyaretçilerin kişi başı gecelik ortalama harcaması da 81.25 dolardan 90 dolara yükseldi" dedi. Ersoy, alınan önlemler ve uygulanan doğru politikalar sayesinde Kovid-19 sürecinden sonra yakalanan "V" çıkışını devam ettirerek bu yılın sonunda 50 milyondan fazla turist ağırlayıp, 44 milyar dolarlık rekor gelir düzeyine ulaşmayı hedeflediklerine dikkati çekti.'GÜVENLİ Turizm Sertifikasyon Programı'nın tüm dünyaya örnek olduğunu belirten Ersoy, 12 bini aşkın tesis ve aracın sertifika almaya hak kazandığını anlattı. Ersoy, "Ülkemizde 2002'de belgeli toplam 9 bin 896 konaklama tesisi bulunurken bu sayı Ekim 2022'de 21 bin 83'e ulaştı. Yatak kapasitesi de 804 bin 153'ten yaklaşık 1.9 milyona yükseldi" dedi.BAKAN Ersoy, 2002-2022 yılları arasında toplam 9 bin 42 kültür varlığının, Türkiye'ye iadesinin sağlandığını vurgulayarak, "Ülkemiz UNESCO ve diğer uluslararası kuruluşlar nezdindeki çok taraflı platformlarda belirleyici bir konumda yer alırken; 12 ülke ile kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele alanında ikili anlaşma imzalandı" dedi. "İstanbul'un önemli simgelerinden Kız Kulesi'ni, uluslararası restorasyon ilkeleri ve bilim kurulu eşliğinde restore ediyoruz" diyen Ersoy, 2023 yılının ilk çeyreğinde Kız Kulesi'nin yeniden hizmete alınacağını sözlerine ekledi.