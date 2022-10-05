Dünyada resesyon Türkiye’de rekor! İhracatta rekor üstüne rekor





OTOMOTİVDE 6 BİN KİLOMETRE TAKİBİMİZDE

Otomotıvde 6 bin kilometre ve 6 ay şartından sonra, bazı sitelerde 6 bin 1 kilometre ilanlarının görüldüğünün hatırlatılması üzerine Bakan Muş, şunları söyledi: "İlan sitelerine konulan 6 bin 1 kilometre ilanlarını takip ediyoruz. Bu ilanları biz alıyoruz ve inceliyoruz. Bütün bu işletmelere gittik. Sadece galericiler demek de doğru değil. Bu ticarette bulunan şirketler, rent a carlar, al-sat yapan firmalar bu tanımın içine giriyor. Kısacası kural herkes için geçerli. Bir de firma tanımında 'inşaat taahhüt işleri' yazıp, araba alım-satımı yapanlar var. Herkesi kurallara uymaya davet ediyorum, çünkü bunların ceza ve yaptırımları çok ağır. Biz gerekli düzenlemeyi hazırladık. Grubumuzla da konuştuk. Sayın Mustafa Elitaş son çalışmaları gerçekleştiriyor. Bir paket hazırlığı var. Meclis'ten Ekim 20 gibi çıkacağını düşünüyorum. İhlaller noktasında yaptığımız bazı tespitler var, onları da komisyonda değerlendiriyoruz. Bizim amacımız insanlara ceza kesmek değil. Kurallara uygun ticari faaliyeti sağlamak. Biz yanıltıcı reklamdan da ceza kesebiliriz. Bir taraftan da onları değerlendiriyoruz ve onun yaptırımları çok ağır. Kurallı olduğu zaman biz de vatandaş da mutlu oluyor."