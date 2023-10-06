Dünyanın en büyük uzay etkinliği Antalya’da

Sanayive Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyanın en büyük küresel uzay etkinliği olan Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC) 2026'da Antalya'da yapılacağını söyledi. Gebze Bilişim Vadisi'nde 'Büyütech Türkiye'nin ilk kamera sistemleri üretim tesisinin açılışına katılan Kacır, "Yeni nesil sanayi politikamızın en somut örneği olan Togg artık yollarda. Türkiye aynı zamanda Avrupa'nın girişimcilikte parlayan yıldızı haline geldi. Geçtiğimiz yıl neredeyse tüm dünyada girişim sermayesi yatırımlarında düşüş yaşanırken, ülkemizde teknoloji girişimleri 1 milyar 600 milyon doların üzerinde yatırım alarak rekora imza attı" dedi.Türkiye'de mobilite start-uplarının kurulmasını ve büyümesini desteklediğini söyleyen Bakan Kacır, "95 tedarikçisi bulunan Togg, bugüne kadar 950'den fazla start-upla temas etti. Bu start-uplardan biri de Büyütech firmasıdır. Büyütech, 2011'de bakanlığımızın teknogirişim sermaye desteğiyle kuruldu. Büyütech bugün Togg'un sürücü yorgunluğunu algılama ve çevresel görüş kamera sistemlerini üretiyor. Büyütech, 2023 yılı içinde 4 milyon doların üzerinde yatırım aldı" diye konuştu. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım da kongrenin Antalya'da düzenlenecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.