Dünyanın üçüncü büyük zarar veren depremi

Türkiye'yi derinden sarsan depremin ardından yaraların sarılmaya çalışıldığı ve şehirlerin yeniden inşa edilmeye başlandığı sürece geçildi. Bir yandan ekonomik maliyet yani hasar tespiti çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalara göre iki depremin toplam maliyeti 85-100 milyar dolar arasında. SABAH'ın eriştiği kaynaklar rakamın alt ve üst sınırlarının bu düzeyde olduğunu belirtiyor. Bu rakam 1980'den bu yana olan depremler arasında Kahramanmaraş depremini üçüncü sıraya yerleştiriyor.11 Mart 2011'de meydana gelen Japonya'da Tohoku depreminde, 15 bin 800'den fazla can kaybı yaşandı. Ekonomik maliyeti ise 200 milyarı aştı. 9.0 büyüklüğündeki deprem, kuzeydoğu Japonya'yı salladı ve daha fazla hasara neden olan büyük bir tsunamiyi tetikledi. Deprem Japon ekonomisini felç etti ve yapılara, karayollarına ve demiryollarına zarar verdi. 129 binden fazla bina yıkıldı.En büyük ikinci ekonomik hasara neden olan deprem de yine Japonya'da Kobe'de meydana geldi. 17 Ocak 1995'te meydana gelen depremin 100 milyar dolarlık maliyetinin olduğu tespit edildi. Büyük Hanshin Depremi, Japonya'nın Hyogo Eyaleti'ni vurdu. 6.9 büyüklüğündeki deprem en çok Kobe şehrini vurdu.