Dünyanın zirvesinde 4 Türk şirketi

Dünyanın en büyük savunma ve havacılık şirketleri açıklandı. Merkezi ABD'de bulunan askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından savunma satışları baz alınarak yayımlanan 2023 yılı "Defense News Top 100" listesine göre, geçen yıl 3 olan Türk savunma ve havacılık sanayi sektörü şirketi sayısı bu yıl 4'e çıktı. Geçen yıl listenin 49'uncu sırasında bulunan ASELSAN, bu yıl 47'nciliğe yükseldi ve Türk şirketleri arasında zirvedeki yerini korudu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) da geçen yıl 67'nci sıradayken, bu listeye 58'inci sıradan girerek önemli bir çıkış gösterdi. ROKETSAN da 2022'de 86'ncı sırada iken 2023'te 80'inci sıraya ulaştı.Listede Türkiye adına en çarpıcı gelişme ise Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) ile yaşandı. ASFAT listenin 100'üncü sırasında yer aldı. Haber Aero'nun derlediği verilere göre, ABD'li savunma ve havacılık şirketi Lockheed Martin, listede birinciliğini sürdürürken, 2022'ye göre savunma gelirinde yüzde 2 düşüş yaşadı.Şirketin geliri 63 milyar dolar oldu. İkinci sırada yerini koruyan Raytheon Technologies, savunma gelirinde yüzde 5 düşüşle 39.6 milyar dolar gelir kaydetti. 2022'de dördüncü sırada yer alan Northrop Grumman bu sene listede üçüncü sırada yer aldı. Savunma gelirinde önceki seneye göre yüzde 3 artışla 32.4 milyar dolar sağladı. Geçen sene altıncı sırada yer alan Çin Havacılık Sanayi Kurumu (Aviation Industry Corporation of China) dördüncü sırada yer aldı. Savunma geliri yüzde 3 artışla yaklaşık 31 milyar dolar oldu. Boeing geçen sene üçüncü olarak yer aldığı sıralamada bu sene iki basamak düşerek beşinci sırada kendine yer buldu.ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin 2023 yılı "Defense News Top 100" listesinde 47'nci sıraya yükselmesine ilişkin, "Dünyanın en büyük savunma şirketleri arasında 47'nci sırada yer alarak çıtamızı her geçen gün yükseltmenin gururunu yaşıyoruz. Listedeki yerimiz,Türk savunma sanayisinin kat ettiği mesafeyi global arenada taçlandırdığımızın kanıtıdır. İhracat odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda global arenada daha üst sıralara tırmanmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.