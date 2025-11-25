Dünyayı fethedecek

Almanya'da 2 mağazası bulunan Karaca üçüncü mağazasını Berlin'de açtı. Berlin'in en hareketli alışveriş akslarından olan Mall of Berlin'deki mağazanın açılışında konuşan Karaca Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karaca, yurtdışında 12 ülkede 33 mağazaya ulaştıklarını, 2020'de 22 ülkede faaliyet göstermeyi hedeflediklerini söyledi. Karaca, "Türkiye'de hedeflerimize ulaştık. Dünyada da sofra ve mutfak kategorisinde ilk akla gelen marka olmak istiyoruz. Almanya'da da güçlü olduğumuz için burada bir genel merkez kurarak işe koyulduk. Önümüze Almanya'da 5 yılda 30 mağaza açma hedefi koyduk. Lojistik merkezimizi de Köln'e kurduk" dedi. 1790'da kurulan Weimar markasını satın aldıklarını hatırlatan Fatih Karaca, 229 yıllık markanın da artık Karaca çatısı altında faaliyet göstereceğini açıkladı. Karaca, "Weimar, Almanya'nın en eski ve yaşayan porselen markalarından biri. 12 defa el değiştiren marka hep Almanlar tarafından satın alınmış. Müzayedelerin en değerli porseleni olarak bilinen Weimar, 2007'de Rosental Ailesi'nin olmuş. Adını Weimar şehrinden alan fabrikada 220 kişi çalışıyor" açıklamasını yaptı.

DİĞER ŞEHİRLERE DE GİDECEK

Berlin'de açılan üçüncü mağazayla marka, Avrupa genelinde büyüme planlarına da hız verdi. Londra Tottenham ve Frankfurt mağazalarının bugün itibarıyla yurtdışı cirosunda ilk sıraya yerleşmiş olması, markanın Avrupa tüketicisine doğru noktadan temas ettiğini gösteriyor. Berlin'in ardından Münih ve Stuttgart mağazalarının açılış planları, İngiltere'de Birmingham hazırlıkları ve e-ticarette neredeyse bütün kıtanın kapsanması, Karaca'nın Avrupa'ya artık tek bir noktadan değil, geniş bir ağdan eriştiğini ortaya koyuyor.

1 MİLYON PAKETE ÇIKARACAK

Karaca'nın Almanya'daki 15 bin metrekarelik merkez deposu, yılda yaklaşık 700 bin paket çıkışıyla artık sadece bir lojistik hattı değil, markanın Batı Avrupa'ya açılan omurgası haline geldi. Amazon üzerinden Almanya'dan Meksika'ya kadar uzanan pazarlara erişim, bu omurganın ne kadar genişlediğini anlatıyor. 2026'da kapasitenin 1 milyon pakete çıkarılma hedefi, markanın operasyon anlamında da ölçek büyüttüğünü gösteriyor. Karaca'nın franchise ağının Balkanlar'dan Körfez'e, Orta Asya'dan Afrika'ya uzanması da markanın büyümesinin sadece Avrupa merkezli olmadığını anlatıyor.