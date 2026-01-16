Düşük emekli maaşı 20.000 TL

En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. En düşük emekli aylığının 20 bin TL'ye çıkarılması bütçeye 110.2 milyar TL etki yapacak. Asgari ücret desteğinin 1.270 TL'ye çıkarılmasının maliyeti ise 76.37 milyar TL olacak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren torba teklif görüşüldü.

4.9 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Komisyonda kabul edilen düzenlemeye göre 2019 yılında ilk kez uygulanan en düşük emekli aylığına alt sınır artışı 1.000 TL olarak belirlendi. En düşük emekli aylığı Nisan 2020'de 1.500 TL'ye, Ocak 2022'de 2.500 TL'ye, Temmuz 2022'de 3.500 TL'ye, Ocak 2023'te 5.500 TL'ye, Nisan 2023'te 7.500 TL'ye, Ocak 2024'te 10.000 TL'ye, Temmuz 2024'te 12.500 TL'ye, Ocak 2025'te 14.469 TL'ye, Temmuz 2025'te ise 16.881 TL'ye yükseltildi.

Yeni düzenleme ile yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 16.881 TL olan en düşük aylık ödeme tutarı, 2026 yılında 20.000 TL'ye yükseltildi. Mevcut durumda; 16 bin 881 Türk lirası olan en düşük emekli aylığından yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 emekli faydalanıyorken, yeni düzenleme ile bu sayının 4 milyon 917 bin kişiye çıkacak. Artışın mali etkisi ise yıllık toplam 110,2 milyar TL olacak.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Kabul edilen düzenlemeyle 2016 yılında uygulanmaya başlamış olan asgari ücret desteği, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında da devam ettirildi. 2016, 2017, 2018 yıllarında sigortalı başına aylık 100 TL, 2019 yılında işyeri bazında ortalama 500 altı sigortalı çalıştıran işyerlerine sigortalı başına aylık 150 TL, 500 üstü sigortalı çalıştıran işyerlerine aylık 101 TL destek ödemesi sağlandı. 2020 ve 2021 yıllarında ise aylık destek tutarı 75 TL olarak uygulandı. 2022 yılının ilk altı ayında destek sağlanmazken ikinci altı ayında aylık 100 TL, 2023 yılının ilk altı ayında 400 TL ve 2023 yılı ikinci altı aylık dönemde ise 500 TL destek ödemesi yapıldı.

1.4 MİLYON İŞYERİ YARARLANDI

2024 yılında destek tutarı sigortalı başına aylık 700 TL, 2025 yılında ise 1.000 TL olarak uygulandı. 2025 yılının ilk on ayında asgari ücret desteğinden aylık ortalama 1 milyon 456 bin 360 işyeri yararlanırken, toplam 52 milyar TL destek sağlandı. Uygulamanın hayata geçirildiği 2016 yılından günümüze kadar ise toplam 187 milyar 68 milyon TL destek harcaması yapıldı.

14 ÇEŞİT TEŞVİK İÇİN 1.3 TRİLYON HARCAMA

İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamın korunması ve kayıtlı istihdamın desteklenmesi için uygulanan asgari ücret desteği 2016 yılından itibaren devrede. Asgari ücret desteği 2026 yılında sigortalı başına günlük 42,33 TL, aylık 1.270 TL tutarında uygulanacak. Destek tutarı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Düzenlemenin maliyeti ise aylık 6.36 milyar TL, yıllık 76.37 milyar TL olacak. Hükümet halen 14 farklı sigorta prim teşviki, destek ve indirim uygulamasını devam ettiriyor. İstihdamın desteklenmesi amacıyla yürütülen bu programlar kapsamında sigortalı ve işverenlere 2025 yılının ilk 10 ayında yaklaşık 358.8 milyar TL, 2004 ile Ekim 2025 tarihleri arasında ise toplam yaklaşık 1 trilyon 345 milyar TL teşvik ve destek sağlandı.