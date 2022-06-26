Düşük maliyetli prim borçlanması için son hafta

Asgari ücret trafiği hızlanırken, emekliliği öne çekmek için borçlanmayı planlayanların elini çabuk tutması gerekiyor. Asgari ücrette ek zamla birlikte doğum, yurtdışı, askerlik borçlanmasının tutarı da artacak. Borçlanma yapacaklar için başvuru tarihinde geçerli olacak brüt asgari ücret (5004 lira) esas alınıyor. Asgari ücrete ek zam 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacağı için mevcut tutar üzerinden borçlanacakların en geç 30 Haziran mesai bitimine kadar işlem yapmasında fayda bulunuyor. Erken emeklilik için prim günü eksik olan ya da sigorta başlangıç tarihini öne çekmek isteyenler doğum, askerlik başta olmak üzere on başlıkta borçlanma hakkına sahip bulunuyor.Borçlanmayı bu hafta yapanlar maliyet artışından etkilenmeyecek. Çalışan kadınlar doğum, erkekler askerlik, sigortalı olmadan doktora öğrenimi, avukatlık stajı yapanlar, hekimler fahri asistanlıkta geçen süreleri, kısmi süreli çalışılan aylara ilişkin eksik süreler borçlanılabiliyor. Doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük prim 53,38 lira en yüksek prim de 400,32 lira. Asgari ücrette son durum, eksik prim gün sayısını tamamlama, borçlanma seçenekleri başta olmak üzere merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bugünkü Kabine toplantısında asgari ücretle ilgili bir sunum yapması bekleniyor. Yasaya göre, asgari ücrette yapılacak artış için işçi, işveren ve hükûmetten 5'er temsilciden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu hafta ek zam oranını belirlemesi durumunda artış Temmuz maaşlarına yansıyacak. Henüz net olmamakla beraber beklenti yüzde 20 civarında olacağı yönünde. Temmuz ayında yüzde 20 artışa gidilmesi durumunda asgari ücret brüt 6.004 lira olacak.Asgariücretteki artış doğum, askerlik ve diğer borçlanma kalemlerini etkiliyor. Mevcut uygulamada doğum, askerlik borçlanması için günlük prim en düşük günlük 53.38 lira, en yüksek prim de 400.32 lira. Bu yıl yurt dışı borçlanması için günlük en az 75.6 lira ödeniyor. Kısmi süreli işlerde çalışanlar, eksik prim günlerini 30 güne tamamlamak için isteğe bağlı ödeme yapabiliyor. Bu yıl için 33.36 lira prim ödeyerek eksik günler tamamlanabiliyor. Asgari ücrete yapılacak artış oranı doğrudan borçlanma kalemlerine de yansıyacak.SosyalGüvenlik Kurumu borçlanma primlerini asgari ücretle bunun 7.5 katı arasında değişen tutarlar üzerinden belirliyor. Hizmet borçlanması priminin başvurunun ardından SGK tarafından hesaplanarak tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde, yurt dışı hizmet borçlanmasının da üç ay içinde ödenmesi gerekiyor. Buna göre 1 Temmuz'dan önce başvuru yapanlar tebliğ edilen prim borcunu belirtilen sürede öderse eski asgari ücret üzerinden ödeme yapacak.Sigortalıçalışmadan önce askerliğini yapanlar prim günü eksik olmasa da borçlanmaya giderek erken emekliliğe hak kazanabilir. Bazı durumlarda bir günlük borçlanma emeklilik tarihini 1 yıl öne çekebilir. Borçlanma eksik prim gününü tamamlamak, sigorta başlangıcını öne çekmek amacıyla yapılır. İhtiyaç kadar borçlanılabilir. Doğum yapan çalışan 2 yıl değil de 1 günlük borçlanmayla emeklilik yaşını öne çekebiliyorsa sadece 1 günü borçlanması yeterli.Borçlanmayaesas günlük kazancın tespitinde, posta veya kargo ile gönderilen veya SGK'ya doğrudan verilen borçlanma dilekçesinin kayıtlara geçtiği tarih, e-devlet başvurularında da başvuru tarihi esas alınıyor. Kuruma yazılı olarak başvurup dilekçeleri ekinde borçlanma belgeleri bulunmayanlardan bir ay içinde söz konusu belgeleri ibraz etmeyenlerin hizmet borçlanma tutarları, belgenin Kurum kayıtlarına ibraz edildiği tarihte geçerli olan prime esas günlük kazanç miktarlarına göre hesaplanacak.Borçlanmayapılık emekli aylığı bağlanmadıysa borçlanılan tutarın tamamı geri alınabilir. Bu durumda hizmet borçlanması yapılmamış kabul edilir. İlerde yeniden hizmet borçlanmasına gidilmesi durumunda başvuru yapacağı tarihte geçerli prim tutarı üzerinden borçlanma yapması gerekiyor. Memurların aylıksız izin süreleri, avukatlık stajında geçen süreler, doktora ve uzmanlık öğreniminde geçen süreler de borçlanılıyor.