E-Devlet’ten kira dönemi başladı

Kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanmasına ilişkin hizmet, vatandaşların kullanımına açıldı. Uygulamadan ilk aşamada, 18 yaş üzerinde olan e-Devlet kullanıcıları faydalanabiliyor. Hizmetin ilk kısmında, taşınmaz sahibi gerçek kişiler tarafından e-Devlet Kapısı "Kira Sözleşmesi İşlemleri" üzerinden hazırlanan sözleşmenin, kiracı tarafından yine e-Devlet Kapısı üzerinden onaylanması şeklinde ilerleniyor. Ayrıca 10 hissedara kadar sahipliği olan taşınmazlar da bu hizmetten kiraya verilebiliyor. Hizmet üzerinden oluşturulan kira sözleşmeleri için zaman damgalı "barkodlu belge" oluşturularak, e-Devlet üzerinden belge doğrulama işlemi yapılabiliyor.Hizmetin ikinci aşaması ise yıl sonunda kullanıma sunulacak. Düzenlemenin devamında, emlak danışmanları ve yetki verilen kişiler, sözleşme hazırlama ve tarafların (taşınmaz sahibi ve kiracı) onayına sunma rolü ile sürece dahil olacak. Sözleşmelerin e-Devlet üzerinden düzenlenmesine ilişkin çalışma, vatandaşların bu yöndeki uyuşmazlıkların çözülmesine ilişkin talepleri üzerine başlatılmıştı. Söz konusu hizmetle tüketicilerin kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden kurtarılması amaçlanıyor. Ayrıca sözleşmeler aracılığıyla Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası'nın oluşturulması için de veri temin edilmesi planlanıyor.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu hizmetin tüm kesimler için fayda sağlayacağını, sözleşmelerin hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapabileceğini belirtmişti. Şimşek, "Vatandaşlarımız, e-Devlet Kapısı'yla kira sözleşmelerini mekândan bağımsız, zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapabilecek. Vatandaşlarımız kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden de kurtaracak. Bürokrasi daha da azalacak" açıklamasında bulundu. Tüketici dernekleri, Hazine ve Maliye Bakanlığınca devreye alınan "kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılması" uygulamasının, tarafların haklarının korunmasından şeffaflık ve güvenilirliğe kadar çeşitli konularda olumlu etkilerinin olacağını bildirdi. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi yapılabilmesi uygulamasının kayıt dışılığı engelleyebileceğini söyledi. Düzenlemeyle kira sözleşmesi yapım sürecinin basitleşeceğini, bürokratik süreçlerin azalacağını belirten Küçük, "Sözleşmelere her zaman ve her yerden erişim imkânı herkese kolaylık sağlayacak. e-Devlet Kapısı, sözleşmelerin kayıt altına alınmasını ve daha güvenilir ortamda saklanmasını sağlayacak ve bu durum şeffaflığı ve güvenilirliği artıracaktır. Düzenlemenin hem kiracılar hem de ev sahipleri için faydalı olacağk" dedi. Küçük, dijital kayıtların olası uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabileceğine ve davaların sonuçlanma sürecini hızlandıracağına dikkati çekerek, sistemi kullanmakta zorluk çekebilecek vatandaşlar için bilgilendirme ve destek hizmetleri sağlanmasının önemli olduğunu dile getirdi.Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç da dijital ekonominin vergi işlemlerine entegre edilmesinin, kayıt dışılığı ortadan kaldıracağını bildirdi. Düzenlemenin, haksız fiyat artışlarının engellenmesinde tüketicilere destekleyen önemli bir uygulama olabileceğine işaret eden Kılıç, "e-Devlet üzerinden yapılan sözleşmeler anlaşmazlık durumlarında kanıt niteliği taşır ve uyuşmazlıkların çözümü için olumlu etki sağlar" diye konuştu.İlk adım olarak, e-Devlet hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor.Eğer henüz bir hesabınız yoksa, PTT'den alacağınız şifreyle kolayca giriş yapabilirsiniz.Giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna, kira sözleşmesi yazın ve ilgili hizmeti seçin.Bu aşamada hem kiracı hem de ev sahibinin bilgilerini sisteme girmesi gerekiyor.Sözleşmenin detayları olan kira bedeli, ödeme şartları, depozito gibi bilgiler de ekleniyor.Bu bilgiler tamamlandığında, her iki taraf da sözleşmeyi dijital olarak onaylıyor.Sözleşmeyi tamamladıktan sonra her iki taraf da belgeyi dijital ortamda saklayabiliyor.e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi pdf kopyasını indirip kullanabilirsiniz.Kiralayan ve kiracının kimlik bilgileri büyük önem taşıyor. Adı, soyadı, T.C. kimlik numarası gibi kişisel bilgiler kira sözleşmesinin olmazsa olmazları arasında.Kiralanacak mülkün açık adresi ve özellikleri; daire numarası, metrekaresi de mutlaka yer almalı.Kira bedeli ve ödeme şartları en önemli. Kiranın ne kadar olacağı, hangi tarihte ve hangi yöntemle ödeneceği sözleşmede açıkça belirtilmeli.Depozito alınacaksa miktarı ve hangi şartlarda iade edileceği de net olmalı.Kira süresi ve kiracının kullanabileceği ek alanlar da sözleşmede yer almalı.