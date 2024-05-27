E-ticaret tüm zamanların rekorunu kırdı

Türkiye'nin e-ticaret hacmi tüm zamanların rekorunu kırarak geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 115.15 artışla 1.85 trilyon liraya ulaştı. Ticaret Bakanlığı'nın 'Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu'na göre, işlem sayısı da yüzde 22.25 yükselişle 5.87 milyar adet oldu. e-Ticaret hacminin bu yıl 3.4 trilyon lira, işlem sayısının 6.67 milyar adet olacağı öngörüldü.E-ticarette en büyük payı 233 milyar lira ile beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektörü alırken, bu sektörü 135 milyar lira ile elektronik, 127 milyar lira ile giyim, ayakkabı ve aksesuvar izledi. Bakanlıkça geliştirilen metodolojiyle Türkiye'de illerin e-ticarete uyumuna ilişkin endeks oluşturuldu. Buna göre, e-ticarete uyumu en yüksek olan iller; İstanbul, Kayseri, Çorum, İzmir ve Kocaeli oldu. e-ticaret yapan işletme sayısı geçen yıl itibarıyla 559 bin 412'ye ulaştı. Pazar yerlerinde e-ticaret faaliyeti yürüten işletme sayısı ise 540 bine yaklaştı. E-ticaret işletmelerinin en çok bulunduğu iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olarak sıralandı. İşlem hacminde en yoğun dönem, kampanyaların etkisiyle, kasım ayı oldu. En fazla harcamayı 29 yaşındaki tüketiciler gerçekleştirirken, en çok alışveriş mobil uygulamalardan yapıldı. e-Ticaret yoluyla en çok satılan ürünler arasında ise ayakkabı, cep telefonu, dizüstü ve masaüstü bilgisayar, airfryer, fritöz, klima, mutfak ve yemek aletleri, çamaşır makinesi, buzdolabı yer alıyor. Gıda ve yemek sektöründe ise meyve, sebze, çay, demleme içecek, et, deniz ürünleri, yumurta, kahve, hamburger, kebap, pizza öne çıktı.