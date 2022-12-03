Efsane indirimler mercek altında! Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Bakanlıkça herhangi bir sektör ya da mecra ayrımı yapmadan ilgili yasal düzenlemelere uygun hareket edilmesi konusunda sektör temsilcilerinin katılımıyla il bazlı bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdi. Aynı zamanda indirimli satış reklamlarına ilişkin bilincin ve farkındalığın artırılması amacıyla kamu spotu hazırlanarak televizyon ekranlarından tüketicilere ulaşması sağlandı.

Tüm bu çalışmalar sonucunda bu yıl boyunca indirim satış kampanyalarında ve reklamlarında ilgili mevzuata uyumun büyük ölçüde sağlandığı belirtildi.