Efsane Kasım’a ceza yağdı

TicaretBakanlığı Reklam Kurulu tarafından yılın ilk 11 ayında toplam bin 838 adet reklam hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen bin 623 adet dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 92.5 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. 14 Kasım'daki toplantıda görüşülen 176 dosyanın 153'ünde mevzuata aykırılık belirlenerek 16.7 milyon TL ceza kesildi. Özellikle kasım ayında gerçekleştirilen ve "Efsane Kasım İndirimleri", "Şahane Cuma İndirimleri" gibi isimlerle adlandırılan, çok sayıda üründe çeşitli oranlarda indirimlerin yapılacağının ilan edildiği indirimli satış kampanyaları, Reklam Kurulu tarafından yakından takip edilirken, tüketicileri aldatan, gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturan indirimli satış reklamları ve uygulamaları hakkında idari yaptırımlar uygulandı. Bu kapsamda, artık elektronik ticarette geleneksel hale gelen "Kasım İndirimleri"ne ilişkin bu ay Kurul gündemine intikal eden 16 adet indirimli satış dosyası hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 2.7 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.