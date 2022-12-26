EGM ve Jandarma’dan huzur ve kamu düzenini korumak için ortak uygulama

ÜLKE GENELİNDE MAL VE HİZMET SATMAK SURETİYLE HALKI RAHATSIZ EDEN ŞAHISLARA VE DİLENCİLERE YÖNELİK UYGULAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

10 bin 707 kara, 9 deniz ve 2 hava aracı olmak üzere toplam 10 bin 718 ekip, 136 dedektör köpek ve 39 bin 645 personelin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada, 590 aranan şahıs yakalanırken, 39 kişi gözaltına alındı. 4'ü dilendirmekten olmak üzere toplam 257 kişiye adli işlem yapılırken, 16 çocuk ailesine teslim edildi. 9 şahsa fuhuştan, 119 kişiye dilencilikten, 37 şahsa mal ve hizmet satmak suretiyle rahatsız etmekten, 88 şahsa diğer kabahatlerden olmak üzere toplam 253 kişiye idari işlem uygulandı.