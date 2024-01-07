Ekonomi medyası EGD’nin etkinliğinde buluştu

EkonomiGazetecileri Derneğince (EGD) "Yeni Yıla Merhaba ve Anma Töreni" etkinliği düzenlendi. EGD'den yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, ekonomi medyası ve iş dünyası bir araya geldi. Özak Global'in mekan, Martı TAG'ın ana sponsorluğunda yapılan etkinliğe Trendyol Grubu gümüş sponsor, Türk Telekom ve GTC İletişim de destek sponsoru oldu. Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen EGD Yönetim Kurulu Başkanı Recep Erçin, dernek olarak sektörün sorunlarını yakından takip ettiklerini söyledi. Meslekte 20. yılını dolduran gazetecilere plaket takdim edilen etkinlikte, Sabah Gazetesi Ekonomi Muhabiri Metin Can da plaket aldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar ise geçen yıl hayatını kaybeden Osman Saffet Arolat için anma konuşması yaptı.