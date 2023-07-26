Ekonomi zirvesinden 6 önemli mesaj: Tek haneli enflasyon öncelikli hedef olacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dün toplandı. Beştepe'de gerçekleştirilen ve 4 saat süren zirvede 6 önemli mesaj verildi. Maliye politikaları kamuda tasarruf anlayışı ile güçlendirilerek elde edilecek mali alan vatandaşın refahını artırmak için kullanılacak. Gıda perakende, otomotiv sektöründeki stokçuluk, haksız uygulamalarla bağlantılı fahiş fiyat artışları önlenecek. Tek haneli enflasyon öncelikli hedef olacak, bütün kurumlar bunun için topyekûn mücadele edecek. Rezervler güçlendirilecek, cari açık düşürülecek, reform adımlarıyla yatırımların önü açılacak. Ekonomide öngörülebilirliği artıracak, beklentilere yön verecek Orta Vadeli Program'la (OVP) üç yıllık yol haritası ortaya konulacak.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da katıldığı toplantı sonrası yapılan açıklamada mali disiplinin sağlanması, iç talebin dengelenmesi, cari açığın azaltılması, rezervlerin güçlendirilmesi ve enflasyonla mücadeleye yönelik önemli adımlar atıldığı anımsatıldı. Depremin bütçe üzerindeki etkilerinin hafifletilmesi, kaynak tahsisinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan vergi düzenlemeleri, tasarruf tedbirleriyle finansal istikrarın güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Toplantıda ön plana çıkan başlıklar ve bazı tespitler şunlar oldu: Ekonomide öngörülebilirliği artıracak, beklentilere yön verecek OVP ile makroekonomik hedefler ve yapısal reform politikaları güncellenecek, üç yıla ilişkin yol haritası ortaya konulacak.Mali disiplini esas alan maliye politikalarını kamuda tasarruf anlayışıyla güçlendirerek elde edilecek mali alan vatandaşın refahını artırmak için kullanılacak. Deprem harcamaları hariç tutulduğunda bütçe açığının milli gelire oranını AB standartlarında tutacak bir yaklaşım devam ettirilecek. Maliyeti 104 milyar dolara ulaşan deprem konusunda tüm kurumların koordinasyon içinde hareket etmesi sağlanacak. Önümüzdeki süreçte temel makroekonomik hedef enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere düşürmek olacak. Güven ve istikrar ortamında enflasyon ile mücadele öncelikli olmaya devam edecek. Bu kapsamda toplantıda fiyat istikrarıyla birlikte finansal istikrarın devamı için Merkez Bankası'nın uhdesinde olmayan alanlarda atılacak adımlar ele alındı. Son dönemde atılan miktarsal sıkılaştırma adımları konusunda bilgilendirme yapıldı, Kur Korumalı Mevduat (KKM) konusunda gelişmeler değerlendirildi. Mesleki eğitim merkezlerine sağlanan devlet katkısının etkinliği özel olarak ele alındı, tasarrufu ve etkinliği artırıcı kararlar alındı.Otomotiv ve gıda perakende sektöründe son dönemlerde arz talep dengesini bozacak şekilde oluşan stokçuluk ve haksız uygulamalar ile bunlarla bağlantılı fahiş fiyat artışlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kesintisiz devam edecek.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Şahap Kavcıoğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.TÜM kurumların uyum, iş birliği ve tam bir koordinasyon içinde çalışma kararlılığı vurgulandı. Nitelikli yatırımlarla yüksek katma değerli üretimi, ihracatı ve potansiyel büyümeyi daha da güçlendirecek, istihdam artışını destekleyecek, tasarrufları artırarak cari işlemler açığında kalıcı iyileşmeyi sağlayacak adımlar eşgüdüm içerisinde hayata geçirilecek.