Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ekonomide yeni yol haritası belli oluyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarihi açıkladı
Giriş Tarihi: 7.9.2025 13:11 Son Güncelleme: 7.9.2025 13:48

Ekonomide yeni yol haritası belli oluyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarihi açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomik politikalarda üç yıllık yol haritasını şekillendirecek olan Orta Vadeli Programı (OVP) yarın açıklayacaklarını vurgulayarak "Katılımcı bir anlayışla hazırladığımız, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP ile; 2025 yılı dahil olmak üzere, makroekonomik göstergelerimizi dünya ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler ışığında güncelliyor, 2026-2028 dönemi için temel bütçe büyüklüklerini ortaya koyuyor ve yapısal reform gündemimizi paylaşıyoruz." dedi.

Ekonomide yeni yol haritası belli oluyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarihi açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın sabah 9:00'da düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla, ekonomik politikalarda üç yıllık yol haritamızı şekillendiren Orta Vadeli Programı (OVP) açıklıyoruz. Katılımcı bir anlayışla hazırladığımız, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP ile; 2025 yılı dahil olmak üzere, makroekonomik göstergelerimizi dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler ışığında güncelliyor, 2026-2028 dönemi için temel bütçe büyüklüklerini ortaya koyuyor ve yapısal reform gündemimizi paylaşıyoruz. Odağında dezenflasyonu sürdürme, dengeli büyüme, kalıcı sosyal refah ve depremin yaralarını tamamen sarma olan programımızı güncellerken, ana politika çerçevemizi koruyor ve güçlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın güçlü siyasi sahiplenmesi ve milletimizin desteğiyle, belirlediğimiz hedeflere kararlılıkla ilerleyecek, Türkiye'yi her alanda hak ettiği seviyeye taşıyacağız."

ARKADAŞINA GÖNDER
Ekonomide yeni yol haritası belli oluyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarihi açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz