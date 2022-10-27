Ekonomik güven endeksi 8 ayın zirvesinde

Ekonomik güven endeksi ekimde yüzde 3 artarak 97.1 ile şubattan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Tüketici güven endeksi yüzde 5.3 artarak 76.2 ile son 1 yılın zirvesine yükseldi. Reel kesim güven endeksi yüzde 1.8 artarak 102'ye, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0.9 artarak 119.3 ile 4 ayın zirvesine çıktı. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2.8 artarak 90.5 ile 11 ayın en zirvesine yükseldi. Öte yandan Türkiye'nin ihracatı eylülde yüzde 9.2 artarak 22.6 milyar dolara, ithalatı yüzde 38.1 artarak 32.2 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret açığı yüzde 268 artarak 9.6 milyar dolar oldu.