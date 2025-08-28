Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 28.08.2025 10:19

Ekonomik güven endeksi ağustosta arttı

Ekonomik güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 1,7 artışla 97,9 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks temmuzda 96,3 iken ağustosta yüzde 1,7 artarak 97,9 oldu. Tüketici güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,9 yükselişle 84,3'e çıktı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,7 artışla 100,6 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artışla 111,1 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,8 yükselişle 108,8 olurken inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 4 düşüşle 85,3 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/Yıllar 2021 2022 2023 2024 2025
Ocak 96,7 102,3 99,7 99,6 99,7
Şubat 96 99,5 99,3 99,2 99,2
Mart 99,5 96,5 99,1 100,3 100,8
Nisan 94,2 95,8 102,6 99,2 96,6
Mayıs 93 98 104,1 98,3 96,7
Haziran 98,7 94,8 101,5 95,8 96,7
Temmuz 101,7 94,3 99,6 94,4 96,3
Ağustos 102,6 94,9 94,4 93,1 97,9
Eylül 104,3 95 95,6 95
Ekim 103,3 97,9 96,8 98,1
Kasım 101,5 97,6 95,4 97,2
Aralık 99,7 98,4 96,5 98,9

