Ekonomik istikrarda güçlenme bekliyoruz

2025 yılının, dünyada jeopolitik gelişmelerin, küresel ekonomideki dönüşümlerin ve ticaret politikalarındaki yeni denge arayışlarının öne çıktığı bir dönem olduğunu söyleyen Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu,2026'da ise ekonomik istikrarın güçlendiği, özellikle uluslararası ilişkilerde yaşanacak normalleşmelerin küresel ticareti destekleyeceği bir yıl bekliyoruz. Buna karşılık ABDÇin eksenindeki gelişmeler ticari dengeler üzerinde etkisini sürdürmeye devam edecek" dedi.Türkiye ekonomisinin 2025'te ılımlı bir büyüme sergilediğini söyleyen Ahmet Zorlu, "Para politikasındaki kararlılıkla birlikte enflasyon ve faiz oranlarında kademeli bir iyileşme sağlandı" diye konuştu. Bu eğilimin 2026 yılında da da devam etmesiyle finansman koşullarında daha elverişli bir ortam oluşmasını beklediklerini anlatan Ahmet Zorlu, "Sanayi sektörünün yeniden büyümenin ana itici gücü haline gelmesi, sürdürülebilir kalkınma açısından da kritik önem taşıyor. Uluslararası tahminlerle uyumlu şekilde, Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 3-3.5 aralığında büyümesini öngörüyorum. Potansiyel büyüme oranımız olan yüzde 4.5 ve üzeri seviyelere ulaşabilmek için yapısal dönüşümlerimizi hızlandırmamız, katma değerli sanayi alanlarına odaklanmamız gerekiyor" dedi.Zorlu Holding olarak, farklı sektördeki faaliyetleriyle 2026'da da değer üreten işlere imza atacaklarını söyleyen Zorlu, şunları kaydetti: "Yenilenebilir enerji, akıllı beyaz eşya ve elektronik ürünleri, elektrikli araç ve mobilite ekosistemine yönelik çözümler, akıllı ve teknik tekstiller ile deneyim odaklı yeni nesil gayrimenkul faaliyetlerimiz öncelikli alanlarımız olmaya devam edecek. Gelirlerimizin önemli bir kısmını oluşturan ihracatta mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirirken, yeni coğrafyalarda da büyüme fırsatlarını değerlendireceğiz."Bu alanlardaki büyümelerini destekleyecek en önemli unsurun, teknolojiyi kurum kültürlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmeleri olacağını söyleyen Zorlu, "Yapay zeka ve endüstri 4.0 yatırımlarımızla iş yapış biçimlerimizi dönüştürürken, teknolojiyi insanın yaratıcılığıyla buluşturarak yenilik, gelişim ve işbirliği kültürünü güçlendirmeyi hedefliyoruz. 2026'da da teknolojiyi, sürdürülebilirliği ve insanı odağına alan bir büyüme anlayışıyla çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.Zorlu, "Bu vesileyle 40 yılı geride bırakan Sabah Gazetesi'ni bir kez daha kutluyor, bugüne kadar emeği geçen tüm gazetecileri, yazarları ve çalışanları gönülden tebrik ediyor, 2026 yılında da çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.