Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu B+'dan BB-'ye yükseltti. Fitch, kredi görünümünü ise pozitiften, durağana çekti. Konuyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülke olduğunu belirterek, "Bu hafta açıkladığımız Orta Vadeli Programımızla son bir yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirerek ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız" ifadelerini kullandı.Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltmesiyle ilgili, "Bu değerlendirme, Türkiye ekonomisinin makroekonomik göstergelerinde yaşanan iyileşmelerin uluslararası arenada da kabul gördüğünü bir kez daha göstermektedir" diye konuştu. Bolat, özellikle enflasyondaki düşüşün, milli gelirdeki artışın, dış ticaret ve cari işlemler açığındaki iyileşmelerin, finansal istikrarı sağlama yönündeki kararlı adımların, döviz rezervlerindeki artışın ve toplumsal refahın adil dağılımı için sarf ettikleri çabaların ekonomideki dengelenme ve istikrar sürecini güçlendirdiğini vurguladı.Uzmanlar, Fitch Ratings'in kararıyla beraber Türkiye'nin artık iyileşen bir not yörüngesinde olduğunu ve diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından da not artırımlarının gelebileceğini belirtti. Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, "Bu yılın son kredi değerlendirmesi 1 Kasım'da Standard&Poor's (S&P) tarafından yapılacak, görünüm pozitif olduğundan kredi notunda bir kademe daha artış görüleceğini düşünüyoruz" diye konuştu. İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ise, Türkiye'nin notunda hem Fitch hem diğer kurumların not artışlarının oldukça güçlü adımlara işaret ettiğini vurguladı. Aslanoğlu, "Not indirimi kolay, çıkışı zordur. Türkiye'nin not artırımı görece hızlanmaya başlamış görünüyor" dediİSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ekonomisine olan güvenlerini son 6 ayda Türkiye'nin kredi notunda art arda gelen iyileştirmeler yaparak ortaya koyduğuna dikkati çekti. Avdagiç, "Fitch, Türkiye'nin kredi notunu marttan sonra ikinci kez artırdı. Moody's temmuzda 2 kademe birden not artışı yapmıştı. S&P de mayısta not artışı yapmıştı. Türkiye, Fitch'in yatırım yapılabilir seviye notuna ulaşmak için Ocak 2017'den bu yana ilk kez yeniden tırmanışa geçti. Hedefe üç basamak kaldı" dedi. Avdagiç, iş dünyası olarak "en az 2 kurumdan" yatırım yapılabilir notu alana kadar, dengelenme sürecine katkı vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.