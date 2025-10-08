Ekonomiye 100 milyar dolar katkı 1.5 milyon kişiye istihdam

Bundan 34 yıl önce 1G teknolojisiyle tanışan Türkiye, önümüzdeki haftadan itibaren dijitalleşme yolculuğunda yeni bir döneme giriyor. 16 Ekim'de ihalesi gerçekleştirilecek olan ve 1 Nisan 2026'da devreye alınması planlanan 5G teknolojisiyle hayatımıza pek çok yenilik gelecek. 5G ihalesi ve ardından başlayacak tam kapsama sürecinin, Türkiye ekonomisine 2030'a kadar 100 milyar dolar katkı ve 1.5 milyon yeni istihdam sağlaması bekleniyor. İşte 5G'nin avantajları...

MİLİSANİYELERLE İŞLEM

5G teknolojisiyle internet daha da hızlanacak. Cihazlar arası iletişimde gecikme süresi milisaniyeler düzeyine inecek. Film, dizi ve videolar anında yüklenip izlenebilecek. Daha önce ortalama hızlarla 4.5G ile 5 dakikada inen bir film, 5G sayesinde yaklaşık 30 saniyede izlenebilecek. 4.5G ile 1 dakikada yapılan işlemler, 5G ile saniyelerin altına düşecek.

OYUNLAR AKICI OLACAK

Çevrim içi oyunlar takılma olmadan çok daha akıcı oynanabilecek. Canlı yayınlar, görüntülü konuşmalar daha kaliteli hale gelecek. Çevrim içi oyunlarda gecikme neredeyse olmayacak. Sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) uygulamaları daha gerçekçi çalışacak. Bu teknoloji, özellikle akıllı şehirler, nesnelerin interneti (IoT) için ideal olacak.

AKILLI FABRİKALAR DÖNEMİ

5G'yle birlikte sanayide akıllı fabrikaların kurulması hızlanacak. Bu sayede üretim hatları ve robotlar arasında iletişim olacak, daha verimli ve otomatik sistemler kurulacak. Hızlı internet bağlantısıyla trafik ışıkları, kameraların, su ile elektrik sistemlerinin otomatik yönetilebilmesine olanak verecek. Kalabalık yerlerde, konser, stadyum, metro gibi yerlerde bağlantı kopmaları azalacak. Otonom araçlar, birbirleriyle anlık iletişim kurabilecek. Yol güvenliğinin artmasıyla trafik kazaları azalacak.

ROBOTLARLA AMELİYAT

5G teknolojisiyle birlikte doktorlar uzaktan ameliyat yapabilecek ve hasta verileri anından paylaşılabilecek. Doktor, hastayla aynı yerde olmadan, özel robotlar ve sistemler kullanarak ameliyatı uzaktan gerçekleştirebilecek.

TARLALARA ANINDA TAKİP

Toprak nemi, sıcaklık, gübre seviyesi, hastalık riski gibi veriler gerçek zamanlı izlenebilecek ve böylelikle verim artışı elde edilecek. Otonom traktörler ve robotlarla ilaçlama gübreleme gibi faaliyetler yürütülebilecek. 5G ile yüksek çözünürlüklü görüntüler anlık elde edilebilecek, bitkilerin sağlığı ve durumlarının izlenmesi sağlanacak. Kargo, konteyner, araçlar 5G üzerinden anlık izlenerek, konumları, sıcaklıkları görülebilecek.

UZAKTAN EĞİTİME GEÇİŞ

Eğitimler VR ve AR ile gerçekçi simülasyonlar eşliğinde yapılabilecek. Öğrenciler, laboratuvar deneylerini, tarihsel olayları 3 boyutlu ve etkileşimli şekilde yaşayabilecek. Uzaktan eğitimde gecikmesiz kesintisiz görüntülü dersler yüksek kaliteyle aktarılabilecek.



1 NİSAN 2026 TARİHİNDE GEÇİLECEK

Operatörlerin 11 frekans paketine yönelik katılacağı 5G ihalesi için tarih 16 Ekim. Operatörler 16 Ekim saat 09.30'a kadar başvuru yapacak. İhale de aynı gün 10.30'da gerçekleşecek. İhalede 11 farklı frekans paketi satışa sunulacak. 5G ihalesi kapsamında 700 MHz, 3.5 GHz ve 26 GHz frekansları tahsis edilecek. Paketler için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak. İşletmeciler, frekans ücretini 3 eşit taksitte ödeyebilecek.

GELİRİN YÜZDE 5'İ BTK'YA

Mevcut mobil şebeke yetkilendirmeleri 30 Nisan 2029 tarihinde sona erecek. Bu tarihten itibaren işletmeciler, her yıl elde ettikleri cirolarının yüzde 5'ini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na ödeme yükümlülüğü altında olacak. Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042'ye kadar geçerli olacak.



TEKNOLOJİDE DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisinin tüm stratejik sektörler için yepyeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi. 5G teknolojisinin sadece günlük hayatı değil, iş yapış biçimlerini de değiştireceğini belirten Uraloğlu, "5G teknolojisi sahip olduğu çok düşük gecikmeli mobil iletişim ve yoğun makine tipi haberleşme özellikleri ile birçok sektörde iş süreçlerinde önemli değişikliklere yol açacak" dedi. 5G altyapısında yerlilik ve milliliğin teşvik edildiğini belirten Uraloğlu, "Yüzde 60'a varan oranda yerli ürün, yüzde 30'a kadar milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz" açıklamasında bulundu.