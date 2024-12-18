Ekonomiye 100 milyarlık doping

Yılbaşı, Türkiye'de ekonomik hareketliliğin zirveye ulaştığı dönemlerden biri olarak görülüyor. Bu süreçte, perakende satışlarından turizme, eğlence sektöründen yeme-içme hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede ekonomik faaliyetleri canlanıyor. Türkiye'de yılbaşı gecesi ve öncesinde oluşan ekonomik hareketlilik tahmini olarak evdeki kutlamalar da eklenince 100 milyar TL'yi aşıyor. Pastadan ilk sırayı 40 milyar TL ile market alışverişleri (gıda, içecek, atıştırmalıklar, yılbaşı sepetleri), ikinci sırayı 20 ila 25 milyar ile restoran eğlence mekanları, 20 milyar ile oteller ve 10 milyar ile hediyelik eşya sektörünün alması bekleniyor.Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, yılbaşı alışverişinin markaların aralık ayı cirolarında önemli bir artış sağlayacağını öngördü. SABAH'a konuşan Öncel, "Yılbaşı alışverişi perakendeye, özellikle hediyelik eşya satışlarına çok olumlu yansıyor. Özellikle son günlere doğru bir haftalık satış aralık ayını kurtarabiliyor" dedi. Hediye kültürünün yılbaşında yükselen trend olarak artış grafiğini sürdürdüğünü anlatan Öncel, özellikle AVM'lerde yılbaşına yönelik hazırlıkların büyük oranda tamamlandığını söyledi.Türkiye'nin dış ticaret fazlası veren sektörlerinde başı çeken züccaciye sektörü, yılı 6.5 milyar dolar ihracatla kapatmaya hazırlanıyor. 4.5 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla önemli bir başarıya imza atan sektör, 200 binden fazla kişiye doğrudan istihdam oluştururken 200'ye yakın ülkeye ihracat yaparak da ihracatı dinamik kılıyor. İhracatın artışı için yıl boyunca fuar, zirve, B2B gibi etkinlikler düzenlediklerini belirten ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, "Kasım indirimleri, yılbaşı dönemi, züccaciye sektörü için oldukça kritik zamanlar. Bu dönemde tüketici harcamaları artıyor. İnsanlar, züccaciye ürünlerini daha fazla tercih ediyor" şeklinde konuştu.TESK Genel Başkan Vekili Adlıhan Dere ise yılbaşı öncesi yaptığı açıklamada, vatandaşlara yerli esnafı destekleme çağrısında bulundu. Dere, yılbaşı alışverişlerinde internet üzerindeki yanıltıcı indirimlere de dikkati çekerek kampanyaların tüketiciyi yanıltıcı bir pazarlama stratejisi olduğunu ve alışverişlerin yerli esnaftan yapılmasının müşteri memnuniyeti açısından daha sağlıklı olacağını söyledi.