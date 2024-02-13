Ekonomiye 1.2 trilyonluk kredi desteği

AKBANKyeni dönem strateji ve hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Akbank'ın yüzde 100 Türk sermayeli bir banka olduklarını ve bu yıl TL kredilerde yüzde 40 civarında bir büyüme beklediklerini söyleyen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, "2023'ün haziranından itibaren bir normalleşme dönemindeyiz. Merkez Bankamızın amacı fiyat istikrarını sağlamak. Parasal sıkılaştırmaya yönelik ciddi bir program uygulanıyor. Çok ciddi bir kararlılık var" dedi. Akbank'ın, Borsa İstanbul'a kote şirketler arasında ilk 20 firma arasında yer aldığını dile getiren Gür, 2023 sonu itibarıyla yüzde 55 ile banka hisseleri arasında en yüksek yabancı payına sahip olduklarını ve BIST 30 hisseleri arasında üçüncü sırada bulunduklarını anlattı. Kaan Gür, Akbank olarak 13 bin kişilik ekipleriyle geçen yıl Türk ekonomisine 962 milyar lirası nakdi olmak üzere 1 trilyon 201 milyar liralık kredi desteği sağlamaktan gurur duyduklarını kaydetti.Kaan Gür, Türkiye'de özel sektöre verilen toplam nakdi kredilerin yüzde 15'ini Akbank'ın sağladığının altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu dönemde toplam tüketici kredileri hacmimiz yüzde 121 artışla 318 milyar liraya ulaştı. KOBİ'lere nakdi kredi desteğimiz bir yılda yüzde 49 artarak 134.4 milyar lira seviyesine geldi. 2020'den bu yana ödediğimiz vergi 42 milyar lira seviyesinde. Ayrıca, sadece kendi bünyemizde yarattığımız istihdam değil, ekonomiye sağladığımız finansal hizmetlerle de milyonların istihdamını destekliyoruz." 2022 ve 2023'te toplamda 4.6 milyon net müşteri kazandıklarını dile getiren Gür, "Böylece sadece son 2 yılda aktif müşteri bazımız yüzde 55 arttı. 2023 yılsonu itibarıyla 13.1 milyon müşteriye ulaştık. 4 milyon yeni müşterimiz dijital kanallarımızı kullanarak Akbanklı oldu. Bu, Akbank'ı tercih eden her 3 yeni müşterimizin ikisinin dijitalden geldiğini gösteriyor. Dijital müşteri penetrasyonumuz da yüzde 85'in üzerinde" diye konuştu.