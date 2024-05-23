Ekonomiye 2 trilyon kaynak

86. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Halkbank, 2.4 trilyon liraya ulaşan aktif büyüklüğü ve 2 trilyon lirayı aşan toplam kredileriyle milli ekonomiye sağladığı desteği sürdürüyor. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, üretime, istihdama, dijital ve yeşil dönüşüme güçlü katkı sunacak her proje ve girişimcinin yanında olmayı sürdürdüklerini belirtti. Bankanın altyapı ve yatırım projelerine destek vererek ülkenin sanayisine ve yapısal dönüşümüne katkıda bulunduğunu anlatan Arslan, "1.2 trilyon liraya ulaşan ticari nitelikli kredilerimizin yüzde 56'sını ekonomimizin itici gücü olan KOBİ'lerimize tahsis ettik. KOBİ kredileri alanındaki sektör liderliğimizi sürdürüyoruz" dedi. Arslan, bankanın, kuruluş harcında alın teri olan esnafa yönelik desteğini artırarak sürdürdüğünü belirterek, esnaf ve sanatkârı önceleyen kredi plasman politika ve uygun koşullardaki kredi paketleriyle 2002 yılından bu yana 4 milyon 200 bin esnafa, 498 milyar lira kredi kullandırdıklarını bildirdi.Halkbank Genel Müdürü Arslan, Halkbank'ın ağırlığı kadın ve genç girişimcilerden oluşan girişimcilik ekosistemine sağladığı katkılara değinerek, "Girişimcilik ekosistemimizin yetişmiş insan gücüyle dünyaya açılmayı sürdüreceğini ve katma değeri yüksek ürün ve hizmetler geliştiren markalarla yükselişine devam edeceğini düşünmekteyiz. Banka olarak destek verdiğimiz genç ve kadın girişimci sayımız bugün 383 bine, kullandırdığımız kredi tutarı ise 91 milyar liraya ulaştı. Bankamız girişimcilik ekosistemine olan desteğine bundan sonra da devam edecektir" dedi.Halkbank'ın dijitalleşme alanıondaki çalışmalarına değinen Arslan, şöyle konuştu: "Ülkemizde giyilebilir temassız ödeme alanında büyük bir yeniliğe imza attık. Temassız alışverişler için son teknoloji ile tasarlamış olduğumuz TROY altyapılı Paraf RingPay, ülkemizin giyilebilir ilk temassız ödeme aracı olarak bankacılık ekosisteminde bir değer oluşturdu. Yerli ödeme sistemimiz TROY'un kullanım alanını ve yaygınlığını artıracağız. Ayrıca, ülkemizde ödeme sistemlerinin çok hızlı gelişmesi ve ihtiyaçların giderek artması nedeniyle, 2022 Haziran'da lisansını alarak, bağlı ortaklığımız haline getirdiğimiz Platform A.Ş. aracılığıyla müşterilerimize dijital cüzdan, elektronik para, elektronik yazarkasa ve POS gibi ürünleri sunarak ürün gamımızı daha da genişleteceğiz." Çocukların ilk kez bankacılıkla tanışacakları, finansal okuryazarlığı öğrenecekleri, tasarruf bilincini aşılayan Çocuk Bankacılığı Uygulaması'nı hayata geçirdiklerini belirten Arslan, "Metaverse'de açtığımız etkinlik merkezi de bir ilk olma özelliği taşıyor" diye konuştu.Halkbank'ın Türk bankacılık sektöründe ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kuran ve belgelendiren ilk banka olduğunu hatırlatan Arslan, "Hem doğrudan faaliyetlerimiz hem de portföyümüzden kaynaklı emisyonlar için 2050 yılına kadar net sıfır taahhüdü veren ilk Türk bankasıyız. 2019'da yürürlüğe giren 'Sıfır Atık Yönetmeliği'ne tam uyum sağladık. Bankacılık sektöründe öncü bir adım atarak sadece genel müdürlük binalarımız değil, 81 ilimizdeki hizmet birilerimiz de 'Sıfır Atık' belgesi aldı. Yürürlüğe koyduğumuz sürdürülebilir kredi ürünleri ile yatırımların sadece ekonomik değil, aynı zamanda çevresel, sosyal ve toplumsal katkı sağlayacak şekilde değişmesine aracı oluyoruz" ifadelerini kullandı