Ekonomiye 250 milyar liralık paket

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, yeterli teminata sahip olmayan ama kredibilitesi yüksek firmalara en az yüzde 75 oranında Hazine destekli kredi verileceğini açıklarken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Hazine'nin KOBİ'ler başta olmak üzere 250 milyar TL'lik finansman sağlayacağını duyurdu. Erdoğan, İstanbul'da Kadın Emeği Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, "Hazine destekli kefalet sistemi ile firmalarımıza tahsis edilen kredilerin 200 milyar liralık kaynakla daha etkin kullanımını sağlayacak yeni bir adım attık. Özellikle fatura iptallerinden kaynaklanan sorunları çözecek yöntemleri de devreye alarak sistemin etkinliğini artırıyoruz" dedi.Erdoğan, "Yeterli teminata sahip olmayan ama kredibilitesi yüksek firmalarımıza en az yüzde 75 oranında Hazine destekli kefalet sağlıyoruz" diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Erdoğan'ın açıklaması üzerine Twitter hesabından yaptığı duyuruda, Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında KOBİ'lere başlangıçta 200 milyar TL kefalet imkânı karşılığında yaklaşık 250 milyar TL'lik finansman sağlanacağını bildirdi. Bakan Nebati, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kuruluş yıldönümü programındaki konuşmasında da "Krediye erişim imkanı olan ve teminat eksikliği bulunmayan firmalar bu sistemden faydalanmayacaktır. Böylelikle daha önce başımıza gelen, ihtiyacı olmayanların kullandıkları kredilerin özellikle dövize ve farklı alanlara gitmesini büyük bir oranda engellemiş olacağız" dedi,