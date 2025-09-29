Ekonomiye dönüşüm dopingi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın devrim niteliğindeki uygulaması olan Depozito Yönetim Sistemi, şubat ayında pilot il olan Sakarya'da başlamıştı. İkinci aşamada Samsun, Erzurum, Konya, Gaziantep, Mersin ve İzmir'de de proje hayata geçirildi. Buna ek olarak Ankara'da bakanlık ana hizmet binası, Türkiye Çevre Ajansı binası ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki iade makineleri hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen uygulama, 2026 yılı içinde 81 ilin tamamına yayılacak.Depozito Yönetim Sistemi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 6 milyon adet tek kullanımlık içecek şişesi toplanarak geri dönüşümü sağlandı. Proje sayesinde her gün ortalama 50 bin şişe toplanarak, yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Projenin tüm il ve ilçelerde hayata geçirilmesiyle birlikte özellikle cam ve plastik ithalatının büyük oranda azalması öngörülüyor. Sistemin yurt geneline tam kapasiteyle yayılmasıyla birlikte yılda 25 milyar atık şişenin toplanması, ekonomik kazancın ise yine senelik olarak 520 milyon euro bandına ulaşması hedefleniyor.Uygulama kapsamında vatandaşlar, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) isimli mobil uygulama üzerinden QR kod okutup atıklarını iade makinelerine atarak 25 kuruşluk depozito ücretini e-cüzdanlarında biriktirebiliyor. Cam, plastik ve alüminyum malzemeden yapılmış 0,1 litre ile 3 litre arasındaki tek kullanımlık şişeler, geri dönüşüm kapsamında yer alıyor.