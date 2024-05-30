Elektrik üretimi arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mart ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 26'sı hidroelektrik, yüzde 23,6'sı ithal kömür, 18,4'ü doğal gaz, yüzde 13,3'ü linyit ve yüzde 8,1'i rüzgar santrallerinden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, güneş, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi. Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artışla 26 milyon 179 bin 94 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 5,8 artarak 21 milyon 306 bin 802 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 42,7'si sanayi, yüzde 28,3'ü mesken, yüzde 25,5'i kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer aboneler tarafından yapıldı. Aydınlatmanın payı yüzde 2,2, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 1,2 olarak kayıtlara geçti.