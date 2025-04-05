Elektrik ve doğalgazda yeni tarife

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve doğalgazda bugünden itibaren geçerli olacak yeni tarifeyi açıkladı. Elektrik perakende satış fiyatlarında meskenlerde yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 15, sanayide yüzde 10, tarımsal faaliyetlerde de yüzde 12.4 artışa gidildi. BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine uygulayacağı satış fiyatında ise değişiklik yapılmadı. Öte yandan BOTAŞ'ın ilan ettiği toptan satış fiyatları doğrultusunda, nihai gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama yüzde 24.2 artış oldu.