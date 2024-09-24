Elektrikli araçta rekor artış

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile birlikte yollarda elektrikli araçların sayısı her geçen gün artarken, son bir yılda elektrikli araç sayısında rekor kırıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından açıklanan şarj hizmeti piyasası ağustos ayı istatistiklerine göre, elektrikli araç sayısında rekor artışa ulaşıldı. 2016 yılında 737, 2017'de 947, 2018'de bin 193 elektrikli aracın bulunduğu Türkiye'de yerli otomobil TOGG'un 2023'te yollara çıkması ile birlikte tarih yeniden yazıldı. Ağustos 2023'te 41 bin 393 elektrikli araç yollara çıkarken, 2023 yılı 80 bin 826 elektrikli araç ile kapatıldı. Bu ağustos ayı itibarıyla ise 138 bin 429 elektrikli araç sayısına ulaşıldı. Böylece son bir yılda elektrikli araç sayısında yaklaşık 100 binlik rekor bir artış yaşandı.EPDK'dan lisans alan şarj ağı işletmecileri tarafından yapılan yatırımlar neticesinde, 2023 yılı ağustos ayında Türkiye çapında 6 bin 390 adeti AC (yavaş) ve bin 947 adeti DC (hızlı) olmak üzere toplam 8 bin 337 olan şarj soketi sayısı ise Ağustos 2024 itibariyle 14 bin 226 adeti AC ve 8 bin 259 adeti DC olmak üzere 22 bin 485'e yükseldi. Şarj noktası sayısında son 1 yıldaki artış yüzde 169.7'ye ulaştı. Şarj noktalarının toplam kurulu gücü ise son bir yılda 387 megavattan bin 390 megavata ulaştı. Bu verilerle Türkiye'de soket başına düşen elektrikli araç sayısı 5.1 olurken, bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama 13.75 olarak gerçekleşti.EPDK tarafından lisans verilen şirketler bugüne kadar sektörde yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirirken, önümüzdeki 5 yılda yatırım tutarının 1 milyar dolar olacağı ifade edildi. Öte yandan şarj ağı işletmeci lisansı sahiplerinin soket sayılarına bakıldığında ağustos ayı itibarıyla en fazla soketin 4 bin 86 ile ZES'te olduğu görülürken, bunu sırasıyla bin 818 ile Eşarj, bin 225 ile Voltrun, bin 123 ile Trugo, 419 ile Astor, 386 ile Beefull'da olduğu görüldü.EPDK yeterli şarj altyapısı için elektrikli otomobil gelişim sürecine ilişkin senaryoları çalıştı. Çalışmadaki orta senaryoya göre 2030 yılında Türkiye'de elektrikli araç sayısının 1.3 milyon adet, şarj noktası sayısının 142 bin adet; 2035'te ise elektrikli araç sayısının 3.3 milyon adet, şarj noktası sayısının ise 273 bin adet civarında olacağı öngörüldü. EPDK tarafından lisans verilen şirketler bugüne kadar sektörde yaklaşık 300 milyon dolar yatırım gerçekleştirdi.