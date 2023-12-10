Elektrikli oto satışı kasımda yüzde 977 arttı

Yılın ilk 11 ayında elektrikli otomobil satışları yüzde 816.5 artışla 54 bin 273 adete çıktı. Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre sadece kasımda yüzde 977.4 artışla 10 bin 591 adet tamamen elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Elektrikli otomobil satışlarının 2023 sonunda 70 bin adetlere çıkması bekleniyor. 2024'de ise özellikle Çinli elektrikli markalarla birlikte 100 bin adetlere ulaşacağı tahmin ediliyordu. Ancak alınan bir kararla Çin'den gelecek elektrikli otoların önü kesildi. Karara göre, ithalatçının için en az 7 bölgede kendisine ait 20 servis kurması gerekiyor."Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliği" değerlendiren ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, şu açıklamayı yaptı: "Elektrikli araçlarla ilgili standartların belirlenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Ancak, ticaretin engellenmesi seviyesinde bir noktaya ulaşan önlemlerin, ülkemizde yatırım planlayan yerli ve yabancı yatırımcıların cesaretlerinin kırılmasına sebebiyet verebileceğini düşünüyoruz. Yatırım ortamının iyileştirilmesine engel olabilecek uygulamalardan kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz. Son tebliğ ile, sadece pazara yeni giriş yapacak marka ve modeller değil, ülkemizdeki yerleşik ve hatta üretim yatırımı olan markaların da birçok modelinin satışını engellemeye yönelik bir durum oluştu."