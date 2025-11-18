Elon Musk ile Microsoft’un patronu Nadella atıştı

Tesla ve X platformunun patronu Elon Musk 19 günde hayata geçirdikleri yapay zeka fabrikasıyla ilgili NVIDIA patronu Jensen Huang'ın övgü dolu sözlerini paylaştı. Microsoft CEO'su Satya Nadella asıl önemli olanın ekosistem ve üretilen değer olduğunun altını çizdi. Elon Musk'ın Satya'ya yanıtı eliyle yüzünü kapatan emoji oldu.Her şey Elon Musk'ın dünyanın en güçlü süper bilgisayarını 19 günde inşa etmeleriyle ilgili böbürlenmesiyle ortaya çıktı.Microsoft CEO'su Satya Nadella "Biz hız yarışında değiliz, ekonomi yarışındayız" dedi.Microsoft'un OpenAI ile ortaklığını "Bu ilişki sadece bize değil, sektöre değer kattı" diyerek yüceltti. Nadella şirketleri "Değerinizi AI şirketlerine kaptırmayın, platformun kontrolü sizde olsun" diye uyararak pazarlama mesajını hazırladı. Nadella aynı zamanda regülatörlere sinyal göndererek "Biz pozitif, çok taraflı, rekabetçi bir ekosistem kuruyoruz" dedi.Bu, antitröst baskılarına karşı "iyi şirket" imajı vermeye çalıştı. AI çağında "kazan-kazan" bir ekonomi vizyonu sunma Musk'ın "güç rekabeti"ne karşı Satya'nın "ekonomi büyürse herkes kazanır" yaklaşımı mesajı verdi.Satya'nın alt metinler içeren uzun X paylaşımına Elon Musk emoji ile yanıt vermeyi tercih etti. Elon Musk, eliyle yüzünü kapatan emoji ile Microsoft CEO'sunun mesajını samimi bulmadığını, tekel yaratmaya çalışan kurumun bu mesajlarını manidar bulduğunun işareti gibi algılandı.