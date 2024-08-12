Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Emeklilere Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği salonlarında yüzde 30 indirim
Giriş Tarihi: 12.8.2024 10:38

Emeklilere Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği salonlarında yüzde 30 indirim

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, emeklilerin, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneğine (SİSAY) bağlı sinema salonlarında yüzde 30 indirimden faydalanabileceklerini duyurdu.

AA
Emeklilere Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği salonlarında yüzde 30 indirim

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından "Emeklilerimize güzel bir haber" mesajıyla yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"SİSAY ile yaptığımız anlaşma sayesinde emeklilerimiz, SİSAY'a bağlı sinema salonlarında gün boyu yüzde 30 indirim fırsatından faydalanabilecek. Emeklilerimizin kültür ve sanata erişimini kolaylaştırarak yaşam kalitelerini artırmaya devam edeceğiz."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Emeklilere Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği salonlarında yüzde 30 indirim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA