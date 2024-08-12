Emeklilere Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği salonlarında yüzde 30 indirim

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından "Emeklilerimize güzel bir haber" mesajıyla yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"SİSAY ile yaptığımız anlaşma sayesinde emeklilerimiz, SİSAY'a bağlı sinema salonlarında gün boyu yüzde 30 indirim fırsatından faydalanabilecek. Emeklilerimizin kültür ve sanata erişimini kolaylaştırarak yaşam kalitelerini artırmaya devam edeceğiz."