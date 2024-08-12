Emeklilere Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği salonlarında yüzde 30 indirim

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından "Emeklilerimize güzel bir haber" mesajıyla yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"SİSAY ile yaptığımız anlaşma sayesinde emeklilerimiz, SİSAY'a bağlı sinema salonlarında gün boyu yüzde 30 indirim fırsatından faydalanabilecek. Emeklilerimizin kültür ve sanata erişimini kolaylaştırarak yaşam kalitelerini artırmaya devam edeceğiz."
Emeklilerimize güzel bir haber!— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) August 12, 2024
Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) ile yaptığımız anlaşma sayesinde emeklilerimiz, SİSAY'a bağlı sinema salonlarında gün boyu %30 indirim fırsatından faydalanabilecek.
Emeklilerimizin kültür ve sanata erişimini kolaylaştırarak yaşam… pic.twitter.com/SrbVngOSNT