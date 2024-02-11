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Giriş Tarihi: 12.2.2024

Emeklilerin Ege kasabası hayali gerçek olacak

Emeklilerin Ege kasabası hayali gerçek olacak
Ailelerin çınarları yaşlılar için yeni hedefler belirlendi. Emeklilik döneminde olan yaşlılar fiziksel ve sosyal günlük yaşam aktivitesi alışkanlığı kazanacak. Yerel yönetimlerle iş birliği halinde hayata geçirilecek yaşlı dostu kent mekânları, yaşlı nüfusun yoğun olduğu yörelere özel düzenlenecek. Yaşlı dostu kentlerde gündüz bakım merkezlerinin sayıları artırılırken, aktif yaşlanma merkezleri de kurulacak. Tasarlanacak kentler emekli olup Ege kasabasına yerleşme hayaline bir alternatif olacak. Aynı zamanda sanayi ve ticari olarak gelişmiş olan illerde "Yaşlı Yaşam Şehirleri" kurularak hem çalışma hayatının aksamasının önüne geçilecek hem de yaşlı bireylerinin sosyal hayatlarının devam etmesi sağlanacak.
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Emeklilerin Ege kasabası hayali gerçek olacak
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