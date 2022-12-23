Emine Erdoğan liderliğinde başlatılmıştı! Yeşil dönüşüme sıfır atık damgası





3.6 MILYON TON PETROL TASARRUFU

Proje kapsamında Türkiye Çevre Ajansı Depozito Bilgi Yönetim Sistemi çalışmalarında da sona geldi. 2023 yılı itibarıyla Türkiye'nin dört bir yanında sistem kademeli olarak işlemeye başlayacak. 2023'ün sonuna kadar tüm il ve ilçelerimizde en az 2 bin depozito iade makinası, 5 bin manuel toplama noktasıyla birlikte toplam 7 bin depozito iade noktası hizmete sunulacak.