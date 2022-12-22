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Giriş Tarihi: 23.12.2022

Emine Erdoğan’dan atık projesini hayata geçiren Kocaispir’e tebrik

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Emine Erdoğan’dan atık projesini hayata geçiren Kocaispir’e tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Biyobozunur Atık Projesi'ni hayata geçiren Yüreğir Belediyesi'ni tebrik etti. Emine Erdoğan, "En değerli hazinemiz toprağımızı korumak için 'Biyobozunur Atık Projesi'ni hayata geçiren Adana Yüreğir Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Pazar yerlerinden toplanan meyve, sebze atıkları sıfır atık yaklaşımıyla geleceğimiz için bir kazanca, toprağımız içinse doğal gübreye dönüştürülüyor.



Biyobozunur Atık Tesisi'nde, 1 yılda yaklaşık 4 bin ton kompost üretilmesi örnek bir başarı. Sürdürebilir ve geri dönüşüm odaklı belediyecilik anlayışını tüm illerimizde görmeyi umuyorum" paylaşımı yaptı. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de Emine Erdoğan'a teşekkür etti.
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Emine Erdoğan’dan atık projesini hayata geçiren Kocaispir’e tebrik
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