Emlak katılım’da yönetım devam

Başta inşaat sektörü olmak üzere ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere yönelik olarak, üreticilerden tüketicilere uzanan ekonomik döngüde sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri geliştiren Emlak Katılım Bankası'nın Olağan Genel Kurulu yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Genel Müdür Onur Gök ile devam kararı alındı. Yönetim kurulu üye sayısı 8'den 7'ye indi.

99 YILLIK GEÇMİŞ

Bankanın yönetim kurulunda Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Prof. Dr. Murat Balcı, Onur Gök, Hasan Suver, Mahmut Gürcan, Mehmet Nuri Yazıcı, Volkan Mutlu Coşkun yer aldı. Emlak Katılım Bankası, milli mücadele yıllarının ardından, Türkiye Cumhuriyeti'nin imarını üstlenmek, inşaat teşebbüslerine destek olmak ve yetimlerin hakkını korumak amacıyla 1926'da Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla Emlak ve Eytam Bankası adıyla kuruldu. Yıllar içerisinde değişen ülke ihtiyaçları sebebiyle birçok kez isim değişikliğine giden banka, Emlak ve Eytam Bankası olarak çıktığı yola, sırasıyla Türkiye Emlak Kredi Bankası ve Türkiye Emlak Bankası isimleriyle devam etti. 2018'de katılım bankası olarak yeniden hizmet vermesi kararlaştırılan Türkiye Emlak Katılım Bankası, 2019 yılında faaliyet izni aldı.

149 MİLYAR TL KAYNAK

Verimli büyüme, müşteri odaklılık ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak Türkiye ekonomisine ve katılım finans sektörüne katkılar sağlayan Emlak Katılım, 2024 yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 228 milyar liraya, toplanan fonlarını 167 milyar liraya, kullandırılan fonlarını ise 116 milyar liraya çıkardı. Türkiye ekonomisine 149 milyar lira finansman desteği sağlarken, 2023'e göre yüzde 70 oranında artışla 8.7 milyar lira net kâr elde etti.

SUKUKTA LİDER

Emlak Katılım'ın yurt içinde ihraç ettiği kira sertifikası (sukuk) ihraç hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 77 oranında artarak 31.4 milyar liraya ulaştı. Sürdürülebilir finansman uygulamalarında yenilikçi yaklaşımlarla çalışmalarına devam eden banka, aracılığını üstlendiği sukuk ihraçlarında, sektörde yüzde 33'lük paya sahip. Katılım finans prensiplerine uygun yeni ürün ve finansman paketleriyle 2024'te de müşterilerinin yanında olmaya devam eden banka, Depozito Yönetim Sistemi (DYS) projesinde çözüm ortağı olarak yer alıyor.