Emlakta değerlemenin yarısı kadar vergi

YENİ yılda uygulanacak gelir vergisi dilimleri, emlak, motorlu taşıt vergisi, harçlar, cezalar, mobil abonelik, engelli araçlarında ÖTV muafiyeti tutarları açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre yeniden değerleme oranı yüzde 36.2 olarak uygulanacak. Emlak Vergisi
'nin yeniden değerleme oranı yeni yıl için yüzde 18.1 olarak belirlendi. Buna göre Türkiye
sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri 6 milyon 173 bin liranın üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabi olacak. Engellilik derecesi yüzde 90 veya üzerinde olanlar taşıt alımlarında istisna tutarı 330 bin 800 liradan 450 bin 500 liraya yükseltildi. Mobil telefon
aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi 117 lira oldu. Noter kağıdı
25 lira, pasaport 225 lira, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı 37.50, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı 75 lira, sürücü belgeleri 280 lira, motorlu araç tescil
belgesi 250 lira bedelle alınabilecek. Yeni yılda 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 309.40 lira, üç yıldan fazla süreli olanlar için bin 478 lira oldu.