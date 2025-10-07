En kaliteli petrol Gabar’da üretiliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yapılan hamlelere vurgu yaparak, "Gabar'da ülkemizin en kaliteli petrolünü üretiyor. Ülkemizin enerjisine enerji, gücüne güç katıyoruz. Akkuyu ile ülkemizin 70 yıllık rüyasını gerçeğe dönüştürüyor, ilk nükleer reaktörlerimizin inşasına kararlılıkla devam ediyoruz. Yenilenebilir enerjide son 23 yılda küresel ölçekte kayda değer bir kapasiteye ulaşırken YEKA yarışmalarıyla rüzgar ve güneş yatırımlarını teşvik ediyor, 2035 yılında 120 bin megavat kara ve deniz üstü rüzgâr ile güneş kurulu gücüne ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nın açılış töreninde konuşan Bayraktar, tüm bu faaliyetleri tamamlayacak, daha anlamlı kılacak konunun ise enerji verimliliği olduğunu belirterek, "Enerji verimliliği, artan enerji ihtiyacımızın karşılanmasında, aslında, en temiz ve en ucuz enerji kaynağımız. Enerji verimliliğini sadece bir tasarruf meselesi olarak da görmüyoruz. Enerji verimliliği sanayicimizin maliyetlerini düşürerek rekabet gücünü artırıyor. Böylece daha az kaynakla daha çok değer üretmemize katkı sağlıyor" diye konuştu.

650 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Küresel ölçekte enerji verimliliği yatırımlarının son 5 yılda yüzde 50 artarak 650 milyar dolar seviyelerine ulaştığını aktaran Bayraktar, "Ülkemizde son 23 yılda enerji verimliliğinde ciddi ilerleme sağladık. Türkiye'nin ilk iklim yasası niteliğindeki Enerji Verimliliği Kanunu'nu çıkardık. Özellikle salgın sonrasında dünyada enerji yoğunluğunu en hızlı iyileştiren ülkelerinden biri olduk. 2024 yılı başında Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve İkinci Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı kamuoyuna açıkladık. Bu yeni hedeflere de ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu. Bayraktar, enerji verimliliği konusunda toplumu bilinçlendirmenin önemine dikkati çekerek, "Bu farkındalığı oluşturmak amacıyla çok yönlü ve eş zamanlı çalışmalar yürütüyoruz. Sosyal medya kampanyaları, ilkokul düzeyinden başlayarak farklı yarışmalar düzenliyoruz. Sanayi, üniversiteler ve inşaat sektöründe gerçekleştirdiğimiz yarışmalarla hem öğrencilerimizi hem de sektör profesyonellerini bu süreçlere dahil ediyor, bu alanda uzman kadrolar yetiştiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.





DÜNYA BANKASI'NDAN İLETİME 750 MİLYON

DOLAR KREDI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ile Dünya Bankası arasında İletim Sisteminin Dönüştürülmesi (TPTS) Projesi için yaklaşık 750 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalandı.