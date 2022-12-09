Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Gaz fiyatını belirleyen merkez olmak istiyoruz





Nükleer enerji alanında ise Türkiye'nin başka ülkelere mühendislik ve danışmanlık ihraç eden bir seviyeye ulaştığını kaydeden Dönmez, "İnşallah Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye'yi yeni bir enerji kaynağıyla tanıştırmayı hedefliyoruz. Dahası buradan elde ettiğimiz know-how ve tecrübeyle yeni santraller yapmayı, ilerleyen dönemde ise tasarımından işletimine kadar yerli nükleer santralimizi hayata geçirmek istiyoruz" dedi.



8 MİLYON VARİL KEŞFİ

Karada petrol arama ve üretimine hız verildiğini, Gabar'da Şehit Esma Çevik Sahasında günlük yaklaşık 5 bin varillik üretime başlandığını ve Adana'da Çukurova Sahasında 8 milyon varil değerinde keşif yapıldığını vurgulayan Dönmez, Türkiye Petrolleri'nin günlük yurt içi üretiminin gelecek 1-2 yıl içinde 100 bin varil seviyelerine getirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.



Dönmez, kara ve denizlerde petrol arama ve sondajcılığından madencilik faaliyetlerine, doğal gaz depolama tesislerinden, yenilebilir enerji üretimi ve teknolojilerinin geliştirilmesine kadar en büyük gayenin enerjide kendi öz yeterliliğini sağlayan bir Türkiye olduğunu belirterek "Enerjide kızılelmamız belli: Bağımsız enerji, güçlü Türkiye" ifadesini kullandı.