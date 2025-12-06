Enerji filosunun yeni yıldızı

Türkiye'nin enerji filosuna dahil ettiği 6'ncı sondaj gemisi Mersin'e ulaştı. Mavi Vatan'daki varlığımızı güçlendirecek olan 228 metre uzunluk ve 42 metre genişlikteki 7'nci nesil ultra derin deniz sondaj gemisi, 12 bin metre azami sondaj derinliğine sahip. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enerji filomuzun 6'ncı gemisi Türkiye'de. Yüksek teknolojiye sahip yeni nesil gemimizin katılımıyla 6 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisinden oluşan dev bir güce ulaştık. Böylece Türkiye, dünyanın en büyük 4'üncü enerji filosuna sahip ülke konumuna yükseldi. Derin denizlerdeki keşif ve üretim kapasitemizi zirveye taşıyan, Mavi Vatan ve ötesi için bizlere yeni ufuklar açan bu güçlü filoyla enerjide tam bağımsızlık hedefimize kararlılıkla yürüyoruz" dedi.

KARADENİZ'DE GÖREV YAPACAK

Bayraktar, 6'ncı sondaj gemisinin Karadeniz'de görev yapacağını da açıkladı. Bakan Bayraktar, "Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemileri, halihazırda Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda görev yapıyor. Filoya katılan 6'ncı sondaj gemimiz de Karadeniz'deki operasyonlara dahil olacak" açıklamasını yaptı. ANKARA



TÜRKİYE DÖRDÜNCÜ

Yeni gemilerin alımı öncesi Türkiye, dünyadaki en büyük 5'inci enerji filosuna sahip ülke konumundaydı. Enerji filosunda bulunan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemileri, şu anda Karadeniz'de görev yapıyor. Somali'deki ilk kıtalararası görevinden Mavi Vatan'a dönen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi yeni görevine Filyos'ta hazırlanırken Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi de Karadeniz'de kullanılıyor. Türkiye'nin enerji filosunda derin deniz sondaj ve sismik araştırma gemilerine ilave olarak 11 destek gemisi, bir inşaat gemisi ve bir de yüzer üretim platformu bulunuyor.