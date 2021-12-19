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Giriş Tarihi: 20.12.2021

Enerjide “Gardaş” zirvesi

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Enerjide “Gardaş” zirvesi
TÜRKİYE, dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile 21-22 Aralık tarihlerinde Türkiye- Azerbaycan Enerji Forumu'nun ilkini düzenleyecek. Bakü'de gerçekleşecek zirvede enerjinin tüm alanları masada olacağı gibi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, arasında madencilik ve doğal gaz konularında yeni anlaşmalar imzalanacak. Enerji Forumu kapsamında, ilgili kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla üzerinde mutabık kalınan alt sektörlerde Çalışma Grupları da oluşturuldu. 22 Aralıkta üst düzey kamu ve özel sektör katılımcılarının yer alacağı zirvede bir işbirliği protokolü de imzalanacak.
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Enerjide “Gardaş” zirvesi
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