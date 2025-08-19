Enerjide milli dönem

Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında hem karada hem de denizlerde petrol ve doğalgaz aramacılığına hız veren Türkiye, bu alanlardaki yerli üretimi de artırdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hem petrol hem de doğal gazda yerli üretimi hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda, temmuz ayında Türkiye genelindeki sahalarda toplam petrol üretimi 4 milyon varile ulaştı. Aynı dönemde aylık doğal gaz üretimi ise toplam 288 milyon metreküp olarak gerçekleşirken, petrol eşdeğeri olarak bakıldığında aylık toplam petrol ve doğal gaz üretimi ise 5.7 milyon varil oldu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması için 'gece-gündüz' demeden çalıştıklarını vurguladı. Bakan Bayraktar, "Gabar ve Sakarya Gaz Sahası başta olmak üzere yurt içindeki mevcut petrol ve doğal gaz petrol üretimimizi çok daha yukarılara taşıyacağız" diye konuştu. Yurt dışındaki petrol ve doğal gaz üretiminin de önemli bir boyuta ulaştığını belirten Bakan Bayraktar, yurt dışında aylık 339 milyon metreküp doğal gaz, 1.1 milyon varil petrol üretimi gerçekleştirildiğini açıkladı.

KENDİNE YETEN ÜLKE

Bayraktar, "Yurt içi ve yurt dışı operasyonlarımız sayesinde ülkemizin petrol ihtiyacının yüzde 15'ini, doğal gaz ihtiyacının ise yüzde 16'sını kendimiz karşılıyoruz" bilgisini verdi. "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye" hedefiyle hareket ettiklerini ifade eden Bakan Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, bu hedef doğrultusunda hem yurt içinde hem de yurt dışındaki çalışmalarımızı hızlandıracak, inşallah bu alanda kendi kendine yeten bir ülke haline geleceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

KARADENİZ GAZININ TOPLAM DEĞERİ 320 MİLYAR DOLAR

Karadenız'de bugüne kadar toplam 758 milyar metreküplük doğalgaz keşfi gerçekleşti. Yapılan keşiflerin bugünkü piyasa rakamlarına göre ekonomik büyüklüğü 320 milyar doları bulurken, Türkiye'deki bütün hanelere 37 yıl boyunca doğalgaz sağlayabilecek rezerv büyüklüğüne ulaşılmış oldu. Karadeniz'de çalışmalar sürerken, uzmanlar bölgede varlığı tahmin edilen gaz miktarının 4 trilyon metreküp olduğunu kaydediyor. Türkiye doğalgazın tamamını keşfedebilmek için Amasra, Sakarya, Çaycuma ve Göktepe sahalarında arama ve sondaj çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

GABAR'DAN YILLIK 2.3 MİLYAR DOLARLIK KAZANÇ

TÜRKİYE karada yaptığı petrol üretiminin en önemli kısmını Gabar bölgesinde gerçekleştiriyor. Şu anda Gabar'da ortalama günlük 80 bin varil petrol üretimi bulunurken bunun da yıllık ekonomik değeri 2.3 milyar dolar civarında. Gabar'da günlük üretimin yıl sonuna doğru 100 bin varile çıkarılması planlanıyor. Bölgedeki Şehit Esma Çevik, Şehit Teğmen Akdeniz, Şehit Aybüke Yalçın, Mehmet İrfan Güler, Bülent Sadioğlu ve Bulmuşlar sahalarında keşfedilen petrol rezervleri toplamı 867 milyon varile ulaştı.