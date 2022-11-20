Enerjinin kalbi Antalya’da atacak

Sondönemde Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünya enerji darboğazıyla karşı karşıya kalırken, Türkiye ise Trakya bölgesinde kuracağı doğalgaz merkezi ve Karadeniz'den çıkaracağı gaz ile küresel enerji piyasalarında oyun kurucu olmaya hazırlanıyor. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt sektörlerini yeni fırsatların beklediği bu süreçte enerji sektörü, gelecek dönemin enerji stratejilerini belirlemek üzere 12. Türkiye Enerji Zirvesi'nde bir araya geliyor. Zirve, bugün Antalya'da başlıyor. Bakan Fatih Dönmez'in katılımıyla toplanacak zirvede; kurulması planlanan enerji merkezi, doğalgaz arama ve üretim yatırımları, Türkiye'nin elektrik, akaryakıt, doğalgaz ve yenilenebilir enerji piyasalarındaki son durum, Avrupa'daki enerji krizi ve sektörlerdeki dijitalleşme masaya yatırılacak.Gelecek yılın ilk çeyreğinde evlere ulaştırılması planlanan Karadeniz gazıyla ilgili son durumu da anlatacak olan Bakan Dönmez'in hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de devam eden aramalar ile ilgili de konuşması öngörülüyor. Öte yandan, zirvenin özel konuğu ise Almanya Eski Başbakanı Gerhard Schröder olacak. Bakan Dönmez ile bir araya gelecek Schröder, "Enerji ve Jeopolitik Özel" başlıklı oturumda da konuşacak. Eski devlet başkanının hem ikili temasta hem de oturumda, ülkesinin özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki krizin ardından yaşadığı enerji darboğazından bahsetmesi ve Türkiye ile yapılabilecek işbirliklerine dair önemli çağrılarda bulunması bekleniyor.ZİRVE kapsamında, "Enerji Ticaret Merkezi", "AramaÜretim Oturumu", Sakarya Doğal Gaz Sahası", "Avrupa Enerji Krizi", "Avrupa İçin Güvenilir Enerji Ortağı Olarak Türkiye", "Türkiye Akaryakıt Piyasası" "Elektrik Piyasası", "Türkiye LPG Piyasası", "Doğalgaz Piyasası", "Yenilenebilir Enerji" ve "E-Mobilite ve Dijitalleşme" oturumları başta olmak üzere, toplam 27 oturum düzenlenecek.