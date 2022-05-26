Enerjinin kalbi Turkuvaz’da atacak

Turkuvaz Medya Grubu'nun haftalık ekonomi dergisi Para tarafından düzenlenen 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirve'si, Dönüşüm 2.0, Turkuvaz Medya Center'da bugün gerçekleşecek. Zirve'de ulusal ve uluslararası önemli konuşmacılar yer alacak. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde gerçekleşecek Zirve'ye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bulgaristan Eski Çevre Bakanı, Avrupa İklim Vakfı Asil Üyesi, Avrupa Bina Performans Enstitüsü Başkanı Julian Popov, bürokratlar ve sektör temsilcileri katılacak. Bakan Dönmez, Sabah Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı'nın sorularını yanıtlayacak. Özel oturum ve panellerden sonra ise "Enerjimiz Geleceğimiz Ödül Töreni" gerçekleştirilecek. Zirve, Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş'in açılış konuşmasıyla başlayacak. "Türkiye'nin Enerji Dönüşüm Stratejisi" başlıklı özel oturumun moderatörlüğü, Sabah Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe yazarı Dilek Güngör tarafından gerçekleştirilecek. Oturumda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcıları Dr. Alparslan Bayraktar, Prof. Dr. Şeref Kalaycı ve Abdullah Tancan, enerji dönüşüm stratejileri ile ilgili bilgi ve gelişmeleri aktaracak. Sabancı Üniversitesi Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi Direktörü Bora Şekip Güray'ın yönetiminde sürecek olan panelin konuşmacıları da Zorlu Enerji CEO İbrahim Sinan Ak, Enerjisa Enerji CEO Murat Pınar, Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı, BP Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan olacak.