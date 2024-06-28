Sektörel Enflasyon Beklentileri yayınlandı

ENFLASYON BEKLENTİLERİ "SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ" YAYINI ALTINDA BİRLEŞTİRİLDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), farklı ekonomik aktörlerin enflasyon beklentilerini, "Sektörel Enflasyon Beklentileri" yayını altında birleştirerek kamuoyu ile paylaşmaya başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan duyuruda, Merkez Bankası tarafından yürütülmekte olan Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve TCMB ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi aracılığıyla farklı sektörlerin gelecek 12 aylık dönem için enflasyon beklentilerinin derlendiği hatırlatıldı.

Duyuruda, "Sektörel Enflasyon Beklentileri" yayını altında, halihazırda yayımlanmakta olan piyasa katılımcılarının beklentilerine ek olarak reel sektör ve hanehalkı enflasyon beklentilerinin de aylık frekansta kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

"Sektörel Enflasyon Beklentileri"nin, TCMB internet sitesinde "İstatistikler/Eğilim Anketleri/Sektörel Enflasyon Beklentileri" başlığı altında yayınlanmaya başladığı belirtilen duyuruda, detaylı bilgilere de Merkezin Güncesi'nde yayımlanan "Enflasyon Beklentilerinin Takibi İçin Yeni Bir Yayın: Sektörel Enflasyon Beklentileri" başlıklı blog yazısından erişilebildiği kaydedildi.