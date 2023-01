Enflasyon düşecek şimdi yatırım zamanı

Türk sanayisinin duayen isimlerinden Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, faaliyet gösterdiği 14 sektörde 14 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. 60 yıllık sanayici Konukoğlu, iş dünyasını yatırıma davet ederek, "Enflasyonun düşeceğine inanıyorum, şimdi yatırımın tam zamanı. Yatırım piyasalar yükselirken değil inerken yapılır" dedi. "Türkiye şu anda atılım safhasında. Türk milletinin selametli bir yolculuğa çıkacağına inanıyorum" diyen iş dünyasının tecrübeli ismi Konukoğlu, SABAH'a ülke ekonomisine dair özel açıklamalarda bulundu.Çocukluğumdan bu yana iş yaşamının içindeyim, ekonominin çok kötü gittiği, döviz kurlarının alt üst olduğu, gecelik faizlerin yüzde 7 binleri geçtiği günleri gördüm. Bunların hepsi bir şekilde geçti. Bugün küresel ekonomilerde sorunlar var, bunun da ülkemize yansımaları oldu. Ancak atılan son adımlarla ufukta ışık göründü. Ekonomi kesinlikle düzelecek.Evet edecek, ben buna inanıyorum. Enflasyon tedarik zincirlerindeki bozulmadan dolayı yükseldi. Örneğin pamuk fiyatları anormal yükseldi. Her şeyin fiyatı abartılı arttı. Şimdi yavaş yavaş fiyatlar yerine oturuyor. Bu yılın ve 2024'ün çok daha iyi olacağına inanıyorum. Enflasyonun düşeceğine inanmak lazım. Bu konuda hepimize sorumluluk düşüyor. Kanaatkâr olmamız lazım. 3 liraya aldığımız bir malı, 5'e 7'ye satarsak olmaz. Üretici ve esnaf sürece katkı sağlamak için aşırı kâr etmeden satış yapmalı. Büyüklerimiz bize 'Yüksek kâr da haramdır' derdi. Aşırı kâr karşı tarafı zedeler ve tefeci faizi gibidir.Bana göre şimdi yatırımın tam zamanı. Yatırımı inerken yapacaksınız, çıkarken değil. Bu yıl bizim 250 milyon dolar yenileme ve kapasite artırma yatırımımız olacak.Elbette güveniyoruz. Başka ülkemiz mi var, biz sığıntı mıyız? Türk milleti olarak hep koşmuşuz. Savaşırsak ülkemiz için savaşacağız, ekonomi de bir nevi savaştır. Bankada para tutup, faiz yemek bize yakışmıyor. Sanayicinin her zaman yapacak bir şeyi vardır.Gençliğe çok güvendiğini söyleyen Abdülkadir Konukoğlu, "Çok hızlı geliyorlar, gençler Türkiye'yi uçuracaklar" diye konuştu. Özellikle savunma sanayinde çok iyi bir yere geldiğimize vurgu yapan Konukoğlu, şunları kaydetti: "Görüyorsunuz İHA'lar, savaş uçakları yapılıyor. Savunma sanayinde kendi göbeğimizi kesmeye başladık. Türkiye'de her alanda bir hamle söz konusu. Ben gelecekten çok ümitliyim. Türkiye savunma sanayindeki başarılarından dolayı da kıskanılmaya başlandı. Bu konuda hükümet çok güzel politikalar uyguladı."Yurtdışındayatırım konusunda kendilerine birçok teklif geldiğini söyleyen Konukoğlu, "5-6 yıl önce Amerika'dan çeşitli eyaletlerden 'gelin burada yatırım yapın' diye çok büyük teklifler aldık. Ama bunu yapmak içimize hiç sinmedi. Parayı burada kazanmışsın, ülkende işsizlik var ve sen bu parayı götürüp başka ülkede iş sahası açarak, istihdam yaratıyorsun. Bu bana hiç doğru gelmiyor. Bırak paran memleketinde kalsın. Bu stratejiye devam edeceğiz. Sadece Afrika'da bir tesisimiz var. Onu da buradan çimento göndermek için kurduk. Benim yurtdışında bir evim dahi yok. İstanbul'da bile yaşamıyorum, Gaziantep'te yaşıyorum. Kendi memleketimi seviyorum. Dostlarımla arkadaşlarımla oturup sohbet etmeyi seviyorum" diye konuştu.14 binden fazla kişiyi istihdam ettiklerini söyleyen Konukoğlu, "Bizde çalışanlar ya iki yılda işten ayrılır ya da buradan emekli olur. 25-30 yılını doldurmuş çok çalışanımız var. Çünkü elimizden geldiğince haklarını veririz. Çalışanlarımız zaten sendikalı. 1800 civarında EYT'li çalışanımız var. Emekli olup olmamak kendi tercihleri ama çalışana kapımız açık, yetişmiş eleman bunlar. Çalışan sayımızdan ve hastanemizdeki insanların şifa bulmasından gurur duyuyorum. Bugüne kadar hep büyüyerek geldik. Gaziantep'te iş isteyen evvela devletten sonra Sanko'dan, sonra da belediyeden ister. Çalışanın maddi manevi yanında durmaya gayret ediyoruz" dedi.İnşaat msektöründe faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Konukoğlu, "Artan maliyetler işleri geriletmişti. Müteahhitler için zor zamandı. Bundan sonra maliyetlerin daha da yükseleceği kanaatinde değildim. Çünkü tedarik zinciri bozulmuştu. Eskiden aldığınız malzemeleri teslim almak için aylarca bekliyorduk. Şimdi artık işler yoluna girdi. Fiyatların daha da artacağı beklentisine katılmıyorum" dedi.Hükümetin asgari ücrette yaptığı düzenlemeyi değerlendiren Konukoğlu, "Burada iki şeyi düşünmek lazım; bir vatandaşı iki ihracatı. Gönül isterdi ki biraz daha fazla olsun. Ancak dünyayla rekabeti düşündüğünüz zaman bu seviye normal. Çünkü rakam biraz daha yüksek olsaydı piyasa yükselecekti. Hükümet bir anne-baba gibi iki tarafı da düşünmek zorunda. İşsiz kalmamak önemli. Daha fazla artması işsizliği artırırdı" dedi.2022 cirolarının 28 milyar TL olduğunu, 500 milyon dolarının ihracattan geldiğini söyleyen Konukoğlu, "Ne sigortada ne maliyede hiçbir zaman ismimizin karşısında 'borcu ödememiştir' yazmaz! Bugüne kadar görmedik, Allah göstermesin" dedi.