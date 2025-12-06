Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasım itibarıyla enflasyonu yüzde 31 civarına indirdiklerini ve yılın da muhtemelen bu düzeyde bitirileceğini belirterek, "Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek. Gelecek sene hedefimiz bunu yüzde 20'nin altına çekmek. Bir sonraki sene de tek haneye düşürmek. Türkiye bunun sayesinde çok daha güçlü bir ekonomiye sahip olacak" dedi. Enflasyonun düşmesinin gelir dağılımındaki bozulmanın durması anlamına geldiğini vurgulayan Şimşek, şöyle konuştu: "Çünkü enflasyon gelir dağılımını bozar. İşte bu sebeple enflasyonu düşürmek bizim en büyük önceliğimiz. Kasımda yıllık enflasyon yüzde 31 olarak gerçekleşti. Temel mallarda enflasyon yüzde 20'nin altına düştü, yüzde 18 civarı. Gıdada enflasyon yüzde 27 civarı. Manşet enflasyon yüzde 31. Çünkü Türkiye'de kira enflasyonu, eğitim enflasyonu, yani hizmet enflasyonu hâlâ yüksek seyrediyor. Yüzde 97'ye kadar çıkmıştı yüzde 44'e kadar düştü ama işte bunu düşürmek için hükümet olarak hem deprem bölgesini yeniden inşa ediyoruz hem de sosyal konut projelerini hızlandırıyoruz."

NET REZERV 118 MİLYAR $ ARTTI

Türkiye'nin kamu borcunun milli gelire oranının yüzde 25 düzeyinde olduğunu söyleyen Şimşek, 2026'dan itibaren belli bir gelir düzeyinin altında olan ailelere pilot proje olarak bir destek programı sunacaklarını, 2027'den itibaren bunu Türkiye çapında uygulamaya başlayacaklarını belirtti. Şimşek, Türkiye'nin önünün açık olduğunu söyleyerek, "Dünyada hakikaten büyük belirsizlikler var ama Türkiye'nin muazzam avantajları var. Bu avantajları reformlarla ve sağlıklı makroekonomik politikalarla harekete geçireceğiz" açıklaması yaptı. Merkez Bankası'nın net rezervlerinin program başladığından bu yana 118 milyar dolar arttığını, Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları'nın (KKM) bakiyesini 143 milyar dolar azalttıklarını dile getiren Şimşek, "Yani Türkiye'nin bilançosunu en az çeyrek trilyon dolar iyileştirdik. Yani 250 milyar dolardan fazla bilançoda iyileşme var" ifadelerini kullandı.