Enflasyon kısa sürede düşecek

Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu
, " Artan emtia fiyatları ve tedarik zinciri kaynaklı unsurlar ortadan kalktığında enflasyon gerileyecektir. Şu andaki fiyat artışları geçicidir ve enflasyona dönüşmeyecektir. Kısa bir süre içinde çok daha düşük seviyelerde enflasyon gözlenmeye başlayacaktır" dedi. Videokonferans yöntemi ile gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kavcıoğlu, mevcut para politikası duruşunun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerinin görüleceği mesajını verdi.
REZEVLERİ ARTIRMAYA DEVAM
Türkiye'de firmaların yatırım iştahı ve istihdam beklentilerinin geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere geldiğini söyleyen Kavcıoğlu, "Cari işlemler dengesi
ağustos ve eylül aylarında fazla verdi ve yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti. Cari işlemler dengesinde kalıcı bir iyileşme için yatırımları destekleyecek, ihracatı artıracak ve ithalatı sınırlayacak uygulamaları ve politikaları önemli görüyoruz. Reeskont
kredilerinin sağladığı imkânlar da bu alanlara destek verecektir. Rezervlerimiz son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdi. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz" dedi.
SINIRLI ALAN
Ticari kredilerdeki büyüme oranının yıllık yüzde 8'la geçmiş ortalamaların altında seyrettiğini söyleyen Kavcıoğlu, "23 Eylül tarihinden bu yana TL
mevduatında yükseliş devam ederken, yabancı para
mevduatında sınırlı düzeyde azalış oldu. Son haftalardaki eğilimlerde görüldüğü gibi daha düşük seviyelerde gerçekleşecek enflasyonla birlikte reel mevduat getirileri yüksek kalmaya devam edecektir" dedi. Faiz indirimleri konusunda da mesaj veren Kavcıoğlu, "İndirim için sınırlı alanımız kaldı. Bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
KRİPTO PARAYA GİDEN DÖVİZDEN RAHATSISIZ
DÖVIZ piyasasında gerçekçi olmayan, sağlıksız fiyat oluşumları olduğunu belirten Kavcıoğlu, "TCMB yüksek volatiliteye müdahale edebilir. Müdahalenin amacı piyasadaki likidite koşullarını desteklemeye ve oynaklığı gidermeye yönelliktir" dedi. Kavcıoğlu, döviz hesaplarının büyük kısmının TL mevduata gittiğini, kripto
paraya giden belli bir kısımdan rahatsız olduklarını söyledi.
YERLİLERDEN 2.9 MİLYAR $'LIK SATIŞ
TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 235 milyar 40 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 26 Kasım ile sona eren haftada 232 milyar 76.7 milyon dolara geldi. Yurtdışında yerleşik kişilerin piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış hisse senetleri net satımları 26 Kasım haftasında 64.5 milyon dolar oldu. Yabancıların 26 Kasım itibarıyla portföyünde bulunan hisse senedi miktarı 20.6 milyar dolar oldu.