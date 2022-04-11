Enflasyon korumalı tasarruf ürünü geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonu kalıcı şekilde ortadan kaldırmak için çalıştıklarını, yılsonunda makul seviyeye getireceklerini söyledi. Mardin'de iş dünyası ile buluşma toplantısına katılan Nebati, "Finansal istikrarı sağladık, yatırım ortamını güçlendirdik. Döviz, üretim, yatırım ve ihracat açısından uygun, yönetilebilir bir noktaya geldi. Enflasyon korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalışıyoruz. Enflasyonu da yıl sonunda makul bir seviyeye getireceğiz" diye konuştu.TÜFE'deki artışın geçici olduğunu vatandaşa yansımanın sınırlı olması için adımlar atıldığını anlatan Nebati, "Son dönemde tüketici enflasyondaki artışta döviz kuru, emtia fiyatları, arz yönlü ve maliyet artışı kaynaklı faktörler ön plana çıktığı için enflasyondaki bu artışın geçici olduğunu değerlendiriyoruz. Fiyat artışlarının vatandaşlarımıza sınırlı yansımasına yönelik adımları atmaya devam ediyoruz. Elektrikte KDV indirimi yaptık. Fahiş fiyat ve stokçuluğa asla izin vermiyor bunun için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda 40 bini aşkın işletmeyi saha denetimine tabi tuttuk. Bazı bakliyat ürünlerine, yemlik ürünlere, karkas et ve sağlık bitkilerine ihracat kısıtlaması getirdik. Bitkisel yağlarda 30 Haziran'a kadar gümrük vergisini sıfırladık. Tarım ürünlerine yönelik rekolteyi önceden tespit etmek üzere erken uyarı sistemini kurduk. Bitkisel yağlarda 30 Haziran'a kadar gümrük vergisini sıfırladık" dedi.Şubat itibarıyla yıllık bazda 2.3 milyon yeni istihdam oluşturduklarını aktaran Bakan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyanın salgınla karşı karşıya kaldığı en şiddetli iki yılında yaptık bunu... Turizm gelirleri yüzde 103 artarak 24.5 milyar dolara geldi. Cumhurbaşkanımızın Rusya-Ukrayna savaşındaki yapıcı rolü ve turizmdeki çeşitlendirmemiz ile bu yıl yüksek gelir elde etmeye devam edeceğiz. Cari işlemler dengesinde kayda değer bir iyileşme sağladık. Bizim iddiamız, tarımda ve enerjide ithalata bağımlı olmayan bir ülke konumuna gelmektir."KUR korumalı mevduatın (KKM) 728 milyar TL'ye çıktığını söyleyen Nebati, "Altının tasarruf aracı olarak kullanılmasında önemli adımlar attık. Adımlarımızın etkilerini zaman içerisinde görüyoruz" dedi. Ticari kredilerdeki ivmelenmenin önemli bir bölümünün özel bankalarla gerçekleştirilmesinin sevindirici olduğunu anlatan Nebati, "Selektif kredi yaklaşımımızın ekonominin geneline yansıyan olumlu etkilerini de kısa vadede görmeyi umut ediyoruz" diye konuştu.MARDİN'İN bitkisel üretim değerinin son 10 yılda yüzde 248 oranında artış sağlayarak 4.3 milyar lira düzeyine ulaştığını ifade eden Bakan Nebati, "Mardin'in tarımsal gelişimini hızlandırmak için 12 kat artırdık" dedi.